Mitsubishi Eclipse Cross PHEV oficjalnie zadebiutuje w Polsce 27 kwietnia 2021 roku. Już dziś marka opublikowała jednak cennik modelu i uruchomiła przedsprzedaż. Ile trzeba zapłacić za japońską hybrydę plug-in? Auto kosztuje co najmniej 160 990 złotych. Cena ta jest jednak dostępna wyłącznie w ofercie rabatowej. Nabywcy pierwszych egzemplarzy Mitsubishi Eclipse Cross PHEV mogą bowiem liczyć na zniżkę wynoszącą aż 25 tys. zł - opust o wartości 15 tys. zł, opust 5 tys. zł za pozostawienie starego auta w rozliczeniu i opust 5 tys. zł dla lojalnych klientów marki.

REKLAMA

Polski cennik Mitsubishi Eclipse Cross PHEV - ceny po rabacie:

Mitsubishi Eclipse Cross PHEV Invite Plus - 160 990 zł,

Mitsubishi Eclipse Cross PHEV Intense Plus - 180 990 zł,

Mitsubishi Eclipse Cross PHEV Instyle Plus - 189 990 zł.

Mitsubishi Eclipse Cross ma dwie nowe wersje

Ile zatem kosztuje Mitsubishi Eclipse Cross PHEV bez rabatu? Model bazowy Invite Plus został wyceniony na 185 990 złotych. Wersja Intense Plus kosztuje 205 990 złotych, a Instyle Plus 214 990 złotych. Mitsubishi Eclipse Cross PHEV Invite Plus będzie standardowo wyposażany w:

system multimedialny z 8-calowym ekranem,

aplikacje Android Auto i Apple CarPlay,

dwustrefową klimatyzację,

18-calowe felgi aluminiowe,

automatyczne światła drogowe,

kamerę cofania,

podgrzewane przednie fotele,

system bezkluczykowego dostępu do auta.

Polski cennik Mitsubishi Eclipse Cross PHEV: start od 161 tys. zł Materiały Mitsubishi

Mitsubishi Eclipse Cross PHEV: wyposażenie i napęd

Modele Intense Plus poszerzą listę wyposażenia o reflektory przednie Bi-LED, adaptacyjny tempomat, kamerę 360 stopni, wyświetlacz head-up, elektrycznie regulowany fotel kierowcy, tapicerkę foteli ze skóry syntetycznej oraz systemy monitorowania ruchu poprzecznego podczas jazdy do tyłu, monitorowania martwego pola i rozpoznawania znaków drogowych. Topowy Mitsubishi Eclipse Cross PHEV Instyle Plus posiada też elektrycznie sterowany dach panoramiczny, tapicerkę skórzaną, elektryczną regulację fotela kierowcy i pasażera, podgrzewane przednie i tylne siedziska, podgrzewaną przednią szybę, system nawigacji oraz system nagłośnienia Mitsubishi Power Sound System.

Mitsubishi Eclipse Cross PHEV korzysta z hybrydy plug-in znanej z modelu Outlander. To oznacza obecność trzech jednostek napędowych. SUV korzysta z napędu 2.4-litrowego benzyniaka MIVEC oraz dwóch silników elektrycznych. Jako że jeden z elektryków pojawia się przy przedniej, a drugi przy tylnej osi, nawet podczas jazdy na zasilaniu EV Mitsubishi może korzystać z napędu na cztery koła. Eclipse Cross PHEV rozpędza się do pierwszej setki w 10,9 sekundy. Prędkość maksymalna wynosi 162 km/h.

Zobacz wideo Volkswagen Passat GTE - nowa hybryda typu plug-in

Mitsubishi Eclipse Cross PHEV: zasięg elektryczny i czas ładowania

Mitsubishi Eclipse Cross PHEV posiada baterię litowo-jonową o pojemności 13,8 kWh. Zasięg? Hybryda po naładowaniu z gniazdka może pokonać w trybie zeroemisyjnym 45 km. Wartość rośnie do 55 km w cyklu miejskim. Ładowanie baterii? Z domowego gniazdka trwa 6 - 7 godzin. Przy użyciu szybkiej ładowarki do 80 proc. można doładować akumulator w 25 minut. Spalanie benzyny? Na dystansie pierwszych 100 km to nie powinno przekroczyć 2 litrów - przynajmniej według deklaracji producenta. Później apetyt silnika spalinowego sięgnie 7,4 litra.