Nikt nie ma teraz dobrych opon. Pogoda może cię zaskoczyć i na zimówkach, i na letnich

Najgorsza pogoda dla kierowcy to ta nieprzewidywalna

Kiedy jest zimno powinniśmy jeździć na oponach zimowych, a przy wysokich temperaturach na letnich. Proste, prawda? W teorii - tak, ale w Polsce pogoda bywa bardzo kapryśna, czego najlepszym dowodem są ostatnie dni. Prognozy mówią, że i następne upłyną nam pod znakiem zmieniających się warunków. Nie da się wskazać jednego, idealnego momentu na zmianę opon. Dlatego w okresie przejściowym część kierowców ma już w swoim samochodzie opony letnie, a reszta jeszcze jeździ na zimówkach. Obie grupy muszą uważać, ponieważ pogoda może ich zaskoczyć.

Letnie ogumienie nie radzi sobie ze śniegiem i zimną nawierzchnią, z kolei opona zimowa traci większość swoich właściwości na rozgrzanym asfalcie.

Każdy kierowca zdaje sobie sprawę, że jazda na letnich oponach w zimę jest skrajnie niebezpieczna. Grupa tych, którzy wiedzą, że działa to odwrotnie jest mniejsza. Za kierownicą samochodu na zimówkach w słoneczne i naprawdę ciepłe dni trzeba się mieć zawsze na baczności. Z trzech powodów:

Znacznie gorzej hamujesz . Zimowa opona przy wysokiej temperaturze to wyraźnie dłuższa droga hamowania. Tym bardziej trzeba więc pamiętać o zachowaniu odpowiedniej odległości od pojazdu przed nami. W razie nagłej sytuacji będziemy mieli większą szansę na skuteczne wyhamowanie.

. Zimowa opona przy wysokiej temperaturze to wyraźnie dłuższa droga hamowania. Tym bardziej trzeba więc pamiętać o zachowaniu odpowiedniej odległości od pojazdu przed nami. W razie nagłej sytuacji będziemy mieli większą szansę na skuteczne wyhamowanie. Śliska nawierzchnia jest wyjątkowo niebezpieczna . Zimowa opona bardzo dobrze radzi sobie ze śniegiem i lodem, ale już ze stojącą wodą - nie. Musimy się mieć na baczności zwłaszcza, kiedy pada deszcz, jest ślisko, a na drodze są kałuże. Dynamiczne wjechanie w wodę może się bardzo źle skończyć. Zasada jest prosta. Jedziesz na zimowej oponie i pada? Zwolnij i zachowaj szczególną ostrożność.

. Zimowa opona bardzo dobrze radzi sobie ze śniegiem i lodem, ale już ze stojącą wodą - nie. Musimy się mieć na baczności zwłaszcza, kiedy pada deszcz, jest ślisko, a na drodze są kałuże. Dynamiczne wjechanie w wodę może się bardzo źle skończyć. Zasada jest prosta. Jedziesz na zimowej oponie i pada? Zwolnij i zachowaj szczególną ostrożność. Gorsza przyczepność. Nie trzeba wcale jechać bardzo ostro i przekraczać dozwolonej prędkości, żeby zauważyć różnicę w pracy opon. Na rozgrzanym asfalcie zimówka zapewnia znacznie słabszą przyczepność. Co to oznacza? Że wchodząc w zakręt lub łuk normalnie (w ten sam sposób i z tą samą prędkością, co zwykle), nagle możemy się znaleźć w podbramkowej sytuacji, bo będziemy mieli problem z utrzymaniem toru jazdy.

Nagły atak zimy, a ja jadę na letnich oponach

Porady dla kierowców, którzy już zmienili opony na letnie i zostali zaskoczeni przez zimową pogodę są... praktycznie takie same. Z prostego powodu - zagrożenia są podobne, a zasady na drodze identyczne. W trudnych warunkach i niebezpiecznych warunkach zawsze musimy zwolnić i jechać znacznie ostrożniej. W ten sposób ograniczymy ryzyko wypadku. Niby oczywiste, ale wielu kierowców o tym zapomina.

Pierwsza i najważniejsza zasada - jedź wolniej . Opony letnie nie zapewniają odpowiedniej przyczepności auta nawet na suchej drodze w temperaturach poniżej siedmiu stopni Celsjusza – twardnieje wtedy mieszanka gumowa w ich bieżniku, co pogarsza przyczepność szczególnie na mokrych, śliskich drogach. Wcale nie musi padać śnieg. Nie potrzeba też gołoledzi, żebyś stracił panowanie nad samochodem przy "normalnej" prędkości.

. Opony letnie nie zapewniają odpowiedniej przyczepności auta nawet na suchej drodze w temperaturach poniżej siedmiu stopni Celsjusza – twardnieje wtedy mieszanka gumowa w ich bieżniku, co pogarsza przyczepność szczególnie na mokrych, śliskich drogach. Wcale nie musi padać śnieg. Nie potrzeba też gołoledzi, żebyś stracił panowanie nad samochodem przy "normalnej" prędkości. Po drugie, hamuj wcześniej i mniej gwałtownie . Na oponach letnich przy niskich temperaturach znacznie wydłuża się droga hamowania oraz zmniejsza zdolność do przekazywania momentu napędowego na nawierzchnię.

. Na oponach letnich przy niskich temperaturach znacznie wydłuża się droga hamowania oraz zmniejsza zdolność do przekazywania momentu napędowego na nawierzchnię. Do każdego manewru podchodź spokojniej. Unikaj gwałtownych ruchów kierownicą i mocnego naciskania na pedały hamulca oraz gazu. Takie zachowania łatwo mogą doprowadzić do utraty kontroli nad pojazdem.

Z oponami całorocznymi masz spokój? Tak, ale też nie ignoruj zmiennej pogody

W Polsce już kilkanaście procent kierowców jeździ na oponach całorocznych. To dobre i uniwersalne rozwiązanie, które w takich warunkach jak teraz sprawdzają się świetnie. Opony całoroczne nie są tak podatne na zmianę pogody. Nie są jednak rozwiązaniem idealnym, dlatego nigdy nie zapominajcie o ostrożnej jeździe.

Opony całoroczne nie nadają się jednak do eksploatacji w ekstremalnych warunkach zimowych. Droga hamowania na takich oponach jest dłuższa, co stwarza ryzyko wypadku. Przy ciepłej i suchej pogodzie są również mniej efektywne niż opony letnie. Złoty środek w technologii nie istnieje, przez co całoroczne ogumienie będzie tylko przyzwoite w wielu kwestiach. W skrajnych sytuacjach nie zapewni takiej pewności prowadzenia jak porządne sezonowe ogumienie, wynika to z faktu, że wielosezonowe gumy są swoistą hybrydą opony letniej i zimowej, mającej za zadanie zrównoważyć właściwości jezdne w każdym warunkach.

