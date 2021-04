Nissan GT-R Nismo - najnowsza wersja oficjalnie pokazana

Nissana GT-R raczej żadnemu fanowi motoryzacji nie trzeba przedstawiać. Japońskie coupe łączy agresywną stylizację, napęd na cztery koła i wyjątkową moc. Ta sprawia, że auto w dniu premiery w roku 2007 było w stanie osiągną pierwszą setkę w zaledwie 3,5 sekundy. A był to wynik rewolucyjny. I choć GT-R jest dostępny na rynku od 14 lat, Japończycy nieustannie go liftingują - tak, aby nie zdążył się zestarzeć. Teraz szykuje się kolejna modernizacja - tym razem dotycząca wersji GT-R Nismo.

Nowy Nissan GT-R Nismo: lakier inspirowany kolorem… asfaltu!

Nowy Nissan GT-R Nismo raczej nie stanie się zwiastunem wielkich zmian w gamie. Szczególnie że znaczące modyfikacje są tak naprawdę dwie. Po pierwsze na nadwoziu i kierownicy pojazdu pojawi się nowe logo japońskiej marki - zaprezentowane wraz z elektrycznym modelem Ariya. Po drugie do gamy dołączy nowy lakier nadwozia - Stealth Gray. Niebieskawa barwa jest inspirowana... kolorem asfaltu, którym wyłożone zostały tory, na których GT-R pokonywał rekordy szybkości.

Nissan Ariya w Polsce. Elektryczny crossover ze sportową duszą

W ofercie nowego Nissana GT-R Nismo pojawi się wersja Special Edition. W jej przypadku standardem staną się 20-calowe, aluminiowe felgi oraz maska wykonana z nielakierowanego włókna węglowego. Poza tym według zapowiedzi Nissana, GT-R Nismo Special Edition otrzyma również inaczej opracowane pierścienie tłokowe, korbowody, wał korbowy oraz koło zamachowe.

Nowy Nissan GT-R Nismo: nadal z mocą 600 koni

Wszystko wskazuje na to, że Nissan GT-R Nismo 2022 zachowa dotychczasową moc. A to oznacza, że coupe nadal będzie wykorzystywać do napędu 3.8-litrową, podwójnie doładowaną V-szóstkę sparowaną z przekładnią automatyczną. Moc? Ta sięga 600 koni mechanicznych. Imponujący jest również moment obrotowy - wynosi 652 Nm. Co ważne, wartość ta jest dostępna już przy 2600 obr./min. A to sprawia, że GT-R Nismo osiąga pierwszą setkę w zaledwie 2,9 sekundy. Prędkość maksymalna wynosi 315 km/h.

Na razie Nissan nie chce rozmawiać o cenie nowego GT-Ra Nismo. Cennik zostanie opublikowany pewnie w okolicy rynkowej premiery. Ta w przypadku Europy jest zapowiedziana na jesień roku 2021.