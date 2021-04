David Beckham nowym ambasadorem Maserati [WIDEO]

Davida Beckhama chyba nie trzeba nikomu przedstawiać, jeśli jednak nie wiecie, kto to jest to w skrócie można powiedzieć, że to jeden z popularniejszych byłych piłkarzy na świecie. Grał w reprezentacji Anglii, występował w Realu Madryt i Manchesterze United. W 2013 roku jednak przeszedł na sportową emeryturę. Nie znaczy to jednak, że wycofał się z życia publicznego i zarabiania pieniędzy.

Maserati ogłosiło, że nawiązało z nim współpracę, czego efektem jest poniższe wideo, na którym David kręci bączki w Levante Trofeo, wysłuchując jak ma zapełniony kalendarz na dany dzień:

David Beckham nie jest znany z zamiłowania do aut, ale te, które posiadał robiły wrażenie. Natomiast jego żona Victoria ma już więcej powiązań z tą branżą. W swojej karierze była konsultantką przy projektowaniu Range Rovera Evoque. Skąd, zatem pomysł by to właśnie były piłkarz stał się twarzą marki z Modeny? Maserati uznało Beckhama za „idealnego partnera, który będzie towarzyszył Maserati w kolejnym etapie jego podróży, przekraczając granice i prowadząc markę do czołówki luksusowej motoryzacji XXI wieku”. Oczywiście sam zainteresowany również czuje ekscytację ze współpracy z producentem aut: „To ekscytujący czas dla mnie, aby rozpocząć współpracę z Maserati, kultowa włoska marka, która podziela moje uznanie za najlepsze innowacje i wzornictwo. Z niecierpliwością czekam na bliską współpracę z marką w tak kluczowym momencie w jej historii i dalszy rozwój w skali globalnej”.