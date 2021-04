Terenowe Porsche 911? Tak! Gemballa składa hołd legendzie [WIDEO]

Porsche w roku 1986 postanowiło się przyłożyć do przygotowań do rajdu Paryż - Dakar. Tak właśnie powstał terenowy model 959. Pomijając fakt, że auto otrzymało większy prześwit i specjalne opony, zostało też doposażone odpowiednią dawką... mocy! 6-cylindrowy boxer o pojemności na poziomie 2849 cm3 oferował 400 koni mechanicznych. Skutek? Niemieckie coupe zgarnęło prawie całą stawkę - jego zespół dotarł do mety rajdu na pozycji pierwszej i drugiej.

Porsche 911, Gemballa i… pustynia!

Sukces sprawił, że model na stałe wpisał się dzieje motoryzacji. Teraz hołd postanowiła mu oddać Gemballa. Jakiś czas temu dom tuningowy zaprezentował pierwsze szkice z prac nad nowym projektem - te przedstawiały terenowe Porsche 911. Teraz w sieci pojawił się filmik pokazujący model w czasie testów na pustyni. Co ważne, 911 by Gemballa w Zjednoczonych Emiratach Arabskich było nie tylko sprawdzane. Dom tuningowy nagrywał też tam pierwsze wideo promocyjne - to zostanie opublikowane jeszcze w kwietniu 2021 roku.

Ilość informacji dotyczących terenowej 911-tki z logo Gemballi jest w chwili obecnej limitowana. Tak naprawdę najwięcej zdradza wideo dołączone do tego materiału. Co można z niego wywnioskować? Auto przede wszystkim otrzyma zwiększony prześwit i terenowe opony. Standardem stanie się też absurdalnej wielkości skrzydło nad pokrywą silnika - które bezpośrednio będzie odwoływać się do stylizacji oryginalnego 959 z roku 1986. Linia boczna zostanie uzupełniona ogromnymi wlotami powietrza, a z przodu pojawi się spojler w dolnej części zderzaka.

Terenowe Porsche 911: wydech Akrapovica i nowa porcja mocy

Czy terenowe Porsche 911 otrzyma modyfikację silnika? Wydechu z pewnością tak. Model ryczy jak wściekły podczas pokonywania pustyni Al Faya w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, a wszystko za sprawą pracy wykonanej przez zespół Akrapovica. Co z mocą? Jako że za pakietem stoi Gemballa, raczej nie można spodziewać się, że jej twórcy pozostali obojętni w stosunku do osiągów Porsche. Coupe prawdopodobnie otrzyma jednostkę dopracowaną przez RUF Automobiles. A to ma oznaczać moc przekraczającą 750 koni mechanicznych.

Porsche 992 Safari opracowane przez Gemballę powstanie prawdopodobnie w ilości wynoszącej 40 sztuk. Cena? Ta będzie oscylować w granicy 650 tys. dolarów - to przy obecnym kursie daje kwotę w granicy 2,5 miliona złotych.