Citroen C5 powraca. Z literą X, wtyczką, no i na własnych zasadach

Nowy Citroen C5 X - wymiary wygląd

Nowy Citroen C5 X rozmiarami idealnie wpisuje się w segment D. Mierzy 4805 mm długości, 1865 mm szerokości, 1485 mm wysokości, a rozstaw osi to przyzwoite 2875 mm. Nie zawodzi bagażnik, ponieważ ma pomieścić 545 l. Litera X w nazwie podpowiada jednak, że mamy do czynienia z autem niezwykłym. Sam francuski producent podkreśla, że nowe C5 X to połączenia sedana, kombi i SUV-a w jednym modelu. Pierwsze zdjęcia potwierdzają ich słowa - w tym segmencie nie ma drugiego takiego samochodu, a Citroen raz jeszcze postanowił pójść własną drogą.

W naszej galerii znajdziecie zdjęcia z dzisiejszej prezentacji. W dużym C5 X widać sporo elementów stylistycznych z nowego C4, ale Citroen zaproponował w nim też kilka nowych pomysłów projektantów. Finalny efekt jest z pewnością ciekawy, a C5 X nie przemknie po ulicy niezauważone. Poniżej pierwszy film z C5 X w roli głównej:

Zobacz wideo Citroen C5 X na pierwszym filmie

Nowy Citroen C5 X - silniki

Citroen na razie dawkuje informacje o swoim nowym flagowym modelu. W gamie silnikowej nie zabraknie sprawdzonych i dobrze znanych jednostek napędowych z innych aut koncernu, ale szczegółów nie ujawniono. Do pierwszych zdjęć Citroen C5 X pozuje jako hybryda plug-in. Jej sercem jest benzynowy silnik 1.6, łączna moc to 225 KM, a auto na pełnym akumulatorze ma przejechać około 50 km. Ten napęd trafił już na pokład m.in. C5 Aircrossa oraz Peugeotów 508 i 3008.

Mocną stroną Citroena C5 X ma być komfort jazdy. Będzie wyposażony w wygodne, obszerne i miękkie fotele Advanced Comfort. Wszystkie warianty C5 otrzymają także zawieszenie o tej samej nazwie, ale dla wersji hybrydowych opracowano bardziej zaawansowaną wersję Active. Kierowca będzie mógł wybrać trzy tryby pracy zawieszenia - od najmiększego (C5 X ma podobno płynąć po drodze) po bardziej sportowe nastawy, które utwardzą auto i poprawią precyzję w zakrętach.

Nowy Citroen C5 X - premiera

Pełną ofertę i cennik poznamy za jakiś czas. Citroen obiecuje, że do salonów sprzedaży nowe C5 X przyjedzie jeszcze w tym roku. Polscy miłośnicy marki powinni nastawiać się na końcówkę roku.

Nowy Citroen C5 X - wnętrze

Nowy Citroen C5 X ma być ponadprzeciętnie przestronny w środku (producent mówił dużo o tylnej kanapie) i oczywiście wyróżniać się komfortem jazdy. Na pierwszych zdjęciach kabina robi bardzo dobre wrażenie, ma nie tylko wyglądać nowocześnie, ale też być wykonana na wysokim poziomie. Zgodnie z najnowszą motoryzacyjną modą pierwsze skrzypce grają tu dwa duże ekrany - jeden przed oczami kierowcy (wirtualne zegary), a drugi wkomponowany w deskę rozdzielczą o przekątnej do 12 cali. Na plus zapisujemy oddzielny panel klimatyzacji. Są przyciski i pokrętła.

Ciekawostką jest kolejny wyświetla. Tym razem HUD, który ma pokazywać swoje wskazania na aż 21-calowym obszarze. System multimedialny ma być znacznie nowocześniejszy, zaoferować nowe funkcje, stały dostęp do internetu i inteligentnego asystenta głosowego. Także lista pokładowych systemów wsparcia i bezpieczeństwa ma być długa, a znajdziemy na niej m.in. system Highway Driver Assist, zapewniający na drogach szybkiego ruchu prawie autonomiczną jazdę.

Citroen C5 X fot. Citroen