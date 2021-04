Zmiany w mandatach. Od soboty do 250 zł za "niewłaściwy stan sanitarny" pojazdu

Od 10 kwietnia zaczną obowiązywać nowe stawki mandatów za wybrane wykroczenia. Z punktu widzenia kierowców ważna jest jedna zmiana. Chodzi o art. 117 §2 k.w. W punkcie 16a czytamy:

Nieutrzymywanie przez przewoźnika obowiązanego do zapewnienia podróżnym odpowiednich warunków higieny, środka transportu we właściwym stanie sanitarnym.

Od soboty za to wykroczenie kierowca będzie mógł być ukarany mandatem w wysokości od 100 do 250 zł (do tej pory było to 100 zł). Zmiana, o której mowa, nie dotyczy wszystkich kierowców, a jedynie tych, którzy świadczą usługi przewozu osób. Chodzi zatem m.in. o kierowców autobusów, busów czy taksówek. Policja nie zacznie sprawdzać porządku w prywatnych autach.

Nowy mandat spowodowany epidemią

Mandat za niezapewnienie podróżnym odpowiednich warunków higieny i środka transportu we właściwym stanie sanitarnym pojawił się w taryfikatorze w 2020 r. MSWiA zdecydowało się na jego wprowadzenie z powodu epidemii. Groźba kary ma mobilizować przewoźników do przestrzegania nowych zasad oraz utrzymywania czystości w środkach transportu. Pojazdy muszą być dezynfekowane (w czystości utrzymywane mają być zwłaszcza uchwyty, podłokietniki oraz oparcia foteli), a pasażer ma mieć dostęp do środka do dezynfekcji.

Każdy kierowca musi przestrzegać zasad bezpieczeństwa

Należy pamiętać, że nie tylko przewoźników obowiązują zaostrzone przepisy sanitarne. Co prawda nie ma nakazu wożenia maseczki w samochodzie, ale podczas policyjnej kontroli nos i usta muszą być nią zakryte. Za nieprzestrzeganie tego przepisu każdemu kierowcy grozi do 500 zł mandatu. Dlatego warto mieć ją w samochodzie. Jeśli drogówka nas zatrzyma, należy przestrzegać kilku zasad:

