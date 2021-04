Rolls-Royce Ghost od Mansory. Wyjątkowo powściągliwy

Rolls-Royce Ghost to najmniejszy z Rollsów, jednak niemniej luksusowy. Mansory wzięło na warsztat ten model, a jak wiadomo, czasem lubią „przegiąć”. W tym jednak wypadku można zacytować klasyka „Złote, a skromne”.

Rolls-Royce Ghost od Mansory – co zmieniono?

Wersja Mansory nie różni się zbytnio od wersji bazowej. Firma połączyła ciemne nadwozie, ze złotymi akcentami i pomarańczowym wnętrzem. Auto porusza się na 22-calowych felgach. Inne elementy nadwozia, które zostały dodane to tylny spojler i osłona maski z włókna węglowego. We wnętrzu firma kontynuuje powściągliwy ton i poza kolorem, to dodana została sportowa kierownica z logo tunera. Trzeba przyznać, że jak na Mansory to całkiem skromnie.

Rolls-Royce Phantom Tempus, czyli czas, gwiazdy i bezkres uniwersum

Mansory to raczej firma, która skupia się na wyglądzie niż na wydajności, dlatego ich Ghost nie ma znaczących ulepszeń w tym zakresie. Jednak tuner dodał sportowy układ wydechowy. Moc pochodzi z silnika V12 o pojemności 6,8 L. i wynosi 571 KM, a moment obrotowy to 850 Nm. Ghost waży 2552 kg, ale i tak sprint od 0 do 100 km/h pokonuje w około 4,5 s.

Cena Ghosta od Mansory wynosi 332.500 dolarów.