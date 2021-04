Lamborghini Urus przeskakuje nad Aventadorem. To ten sam człowiek, co przeskakiwał rzekę w RAM-ie [WIDEO]

Na kanale Street Speed 717 pojawił się nowy materiał, który może wywołać zawał serca, jeśli coś by się nie udało. Widać na nim jak Lamborghini Urus przeskakuje nad Aventadorem (sam skok widoczny jest od 8:57):

REKLAMA

Michael Hyssong (to właśnie on stoi za powyższym wideo) musiał włączyć tryb terenowy w Urusie by zwiększyć prześwit poprzez podniesienie zawieszenia pneumatycznego.

YouTuber przeskoczył RAM-em przez rzeczkę. Teraz postawiono mu zarzuty

Twórca nie po raz pierwszy wykonuje takie skoki. Na początku roku przeskoczył RAM-em TRX nad rzeką, za co miał postawione zarzuty ze strony Pennsylvania Fish and Boat Commission, a wcześniej podobny wyczyn wykonał w Fordzie F-150 Raptor. Patrząc na inne nagrania na kanale tego twórcy raczej w najbliższym czasie nie zamierza zakończyć swojej przygody ze skokami i niszczeniem pojazdów. Już zapowiedział tworzenie nowych ramp by móc publikować nowe nagrania.