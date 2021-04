Sprowadzamy do Polski coraz więcej samochodów, ale... starych. W marcu padł rekord

Jak wynika z badań Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR, marzec 2021 okazał się rekordowy pod względem importu samochodów używanych. W trzecim miesiącu roku sprowadziliśmy nad Wisłę ponad 90 tysięcy aut z zagranicznego rynku wtórnego. To jeden z największych wyników miesięcznych w ciągu ostatnich kilkunastu lat.

Rekordowy marzec

W marcu 2021 roku w Polsce zarejestrowano 90 717 używanych samochodów osobowych i dostawczych o DMC do 3,5 tony sprowadzonych z zagranicy. To wzrost o 73,6 proc. w stosunku do marca 2020 r. Na tak duży wskaźnik wzrostu wpływa oczywiście zeszłoroczny wybuch pandemii. Niemniej jednak sam wynik bliski 100 tysięcy sztuk to jeden sześciu największych rezultatów miesięcznych w skali ostatnich 13 lat.

Łącznie w pierwszym kwartale bieżącego roku liczba rejestracji importowanych aut wyniosła 227 534 sztuki i jest o 5,3 proc. większa niż w analogicznym okresie 2020 roku. Jeżeli trend się utrzyma, import całoroczny przekroczy 900 tys. egzemplarzy.

Sprowadzamy stare samochody - średni wiek to 12 lat

Średni wiek samochodów sprowadzonych od początku roku wynosi 12 lat. W samym marcu - 11 lat i 10 miesięcy. W przypadku aut z silnikami benzynowymi średni wiek aut osiągnął 13 lat i 1 miesiąc.

Samochody tych marek sprowadzamy najczęściej

Polacy najczęściej sprowadzają auta niemieckie. W 2021 króluje Volkswagen. Drugie miejsce zajął Opel, a trzecia lokata przypadłą używanym Fordom.

Poniżej przestawiamy zestawienie dziesięciu marek cieszących się największą popularnością w imporcie:

Volkswagen – 23 593 szt. Opel – 22 828 szt. Ford – 20 958 szt. Audi – 17 984 szt. Renault – 14 934 szt. BMW – 12 849 szt. Peugeot – 11 777 szt. Citroen – 10 779 szt. Mercedes – 10 212 szt. Fiat – 7 901 szt.

Najchętniej sprowadzane modele w ciągu pierwszych trzech miesięcy 2021 roku to:

Audi A4 – 6 796 szt. Opel Astra – 6 339 szt. Volkswagen Golf – 5 856 szt. BMW 3 – 4 792 szt. Audi A3 – 4 092 szt. Opel Corsa – 3 760 szt. Ford Focus – 3 726 szt. Volkswagen Passat – 3 568 szt. Ford Fiesta – 3 336 szt. Audi A6 – 3 199 szt.

A skąd sprowadzamy samochody? Najczęściej zza naszej zachodniej granicy - auta najczęściej przyjeżdżają z Niemiec, Francji i Belgii.

Niemcy – 133 044 szt. (+8,8 proc.) Francja – 23 929 szt. (+8,2 proc.) Belgia – 14 577 szt. (-3,6 proc.) Holandia – 9 569 szt. (+4,9 proc.) Włochy – 7 705 szt. (-4,1 proc.) Stany Zjednoczone – 7 617 szt. (+3,1 proc.) Szwajcaria – 6 078 szt. (+6,5 proc.) Austria – 5 706 szt. (+6 proc.) Dania – 4 823 szt. (-13,1 proc.) Szwecja – 4 423 szt. (-8 proc.)

Spada popularność diesla

W danych dotyczących importu widać słabnące zainteresowanie silnikami wysokoprężnymi. Samochody z napędem Diesla w marcowym imporcie aut osobowych stanowiły 41,7 proc. Średni wiek sprowadzanych samochodów z silnikami wysokoprężnymi nie przekracza 11 lat.

Nowe przepisy

W tym miejscu warto przypomnieć, że od stycznia obowiązują nowe/stare przepisy nakazujące rejestrację pojazdu w ciągu 30 dni od momentu sprowadzenia. Do końca 2020 roku (w związku z sytuacją epidemiologiczną) czas ten wydłużono do 180 dni. Z początkiem 2021 roku sytuacja wróciła do "normy" - kierowcy mają na przerejestrowanie auta tylko miesiąc.

