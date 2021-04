Bentley liczy na hat trick podczas słynnego wyścigu Pikes Peak

Wyścig na Pikes Peak, a właściwie atak czasowy na szczyt jest wydarzeniem, które przyciąga wzrok co roku. Wielu producentów wystawia swoje ekipy, aby udowodnić swoją wyższość i zaawansowaną technologię. Bentley już dwa razy sięgnął po rekord i teraz zamierza zrobić to po raz trzeci w Continentalu GT3, o czym poinformował na Twitterze:

Bentley Continental GT3 – co pod maską? Jak przygotowany do rekordu?

Bentley nie ujawnił jeszcze, w jaki konkretnie record celuje, ale zdradził, z kim będzie próbował go pobić, a ma to być zespół klienta – FastR z ich Continentalem GT3. Model ten napędzany jest silnikiem V8 o pojemności 4 L z podwójnym turbodoładowaniem. Moc, którą generuje ta jednostka wynosi 550 KM i wysyłana jest na tylne koła przez sześciobiegową sekwencyjną, sportową skrzynię biegów Ricardo ze sprzęgłem wyścigowym AP. Do tego półoś wykonana jest z włókna węglowego i samochód porusza się na podwójnych wahaczach zarówno na przedzie, jak i tyle z czterostopniową regulacją amortyzatorów wyścigowych.

Przedni splitter z włókna węglowego i tylny spojler generują dość duży docisk. Prawdopodobnie jednak na potrzeby wydarzenia zostaną powiększone dla lepszego prowadzenia.

Bentley Continental GT3 – dotychczasowe rekordy na Pikes Peak firmy

W 2019 roku, Bentley wystawił swojego jedynego SUV-a – Bentayga’e, który ustanowił rekord 10:49,9. W 2020 r. natomiast ustanowił rekord samochodów produkcyjnych w Continentalu GT, który tak jak w SUV-ie był prowadzony przez Rhysa Millena. Tutaj osiągnięto następujący czas 10:18.488.

Jak zostało wspomniane wcześniej, Bentley nie ujawnił, jaki czas chce pobić, ale dobrym punktem wyjścia jest Porsche GT2 RS Clubsport z 2019 roku, które ustanowiło czas 9: 36.559.

Bentley na Pikes Peak International Hill Climb Bentley

Ogólny rekord należy do specjalnie skonstruowanego elektrycznego Volkswagen ID.R, który w 2018 roku ustanowił czas 7: 57.148.

Już jutro Bentley ma zamiar podać więcej szczegółów, natomiast samo wydarzenie odbędzie się 27 czerwca.