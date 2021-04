Przegłosowane. W Danii będą konfiskować auta pijanym kierowcom i piratom drogowym

Duński parlament przegłosował radykalne zmiany w prawie, które dotkliwie ukarzą kierowców wsiadających za kierownicę, będąc pod wpływem alkoholu, oraz tych, którzy znacząco przekraczają dozwoloną prędkość. Konfiskata samochodu oraz jego zlicytowanie na rzecz państwa będzie groziła za:

Prowadzenie samochodu przez kierowców, którzy będą mieli co najmniej 2 promile alkoholu w organizmie.

Dwukrotne przekroczenie limitu prędkości, czyli np. jazda z prędkością 140 km/h na drodze z limitem 70 km/h.

Konfiskata auta za jazdę pod wpływem alkoholu

Co bardzo istotne, nowe przepisy nie będą dotyczyły jedynie tych kierowców, którzy są właścicielami prowadzonych przez siebie samochodów - czytamy na brd24. Samochody leasingowane czy należące do firm transportowych, również zostaną skonfiskowane i zlicytowane. To na firmach, które są właścicielami tych pojazdów, będzie ciążył obowiązek wyegzekwowania od kierowców wyrównania strat, które poniosły.

Nowym przepisom najgłośniej sprzeciwiali się właściciele firm transportowych, którzy nie chcą tak dotkliwie odpowiadać za błędy swoich kierowców. Jednak zdaniem duńskiego ministerstwa transportu nowe przepisy będą motywowały właścicieli tego typu firm do większej kontroli swoich pracowników. W nowych przepisach zapisano, że w przypadku zatrzymania nietrzeźwego kierowcy TIR-a, konfiskacie podlegać będzie jedynie ciągnik siodłowy, bez naczepy z ładunkiem.