Królewski orszak w Egipcie. Mumie przewiezione specjalnymi ciężarówkami [WIDEO]

„Jak to było zorganizowane? Autobusy jakieś popodstawiali czy co?” – tak można by było zacytować znaną kwestię z filmu „Kiler” o tym, co ostatnio Egipcjanie zorganizowali dla swoich starych władców. 18 królów i cztery królowe zostało przetransportowanych w specjalnych ciężarówkach pomiędzy muzeami – z Muzeum Egipskiego na placu Tahrir w centrum Kairu do Narodowego Muzeum Cywilizacji Egipskiej w Fustat. Cała trasa obejmowała około 5 km i można by było to zrobić w spokojny sposób, ale władze zrobiły spektakl:

Nawiązując do czasów starożytnych transport władców był okraszony muzyką, aktorami, a nawet rydwanami z końmi. Pojazdy, na których były transportowane mumie również zostały przystosowane tak, by nawiązywać do starożytnych czasów. Ciężarówki wyposażone były w specjalne amortyzatory by nie naruszyć „wiecznego snu” władców, a skrzynie, w których byli transportowani specjalnie dostosowane by nie doszło do ingerencji zewnętrznych czynników na kruchą strukturę głównych bohaterów tego wieczoru. Oczywiście ulice na czas pokazu również były specjalnie przygotowane i u uprzątnięte.

Na widowisku pojawiły się różne ważne osobistości w tym z UNESCO i prezydent Egiptu Abdel Fattah al-Sisi. Po dojechaniu na miejsce wystrzelono 21 razy z armat. Władze egipskie liczą na to, że zaprezentowany spektakl ożywi branżę turystyczną nadwątloną przez wydarzenia polityczne w kraju i przez sytuację na świecie.