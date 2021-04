Genesis zafundował pokaz lotniczy z okazji wejścia do Chin. Przy okazji pobił rekord Guinnessa [WIDEO]

29 marca Genesis oficjalnie weszło na rynek chiński, który według producentów jest jednym z najważniejszych, jeśli nie najważniejszym na świecie. Z tej okazji koreańska firma, która bardziej kojarzona jest ze Stanami Zjednoczonymi przygotowała specjalny pokaz w Szanghaju:

Na niebie producent zaprezentował specjalne show z wykorzystaniem dronów. Urządzenia w trakcie pokazu utworzyły zarówno logo firmy, jak i sylwetki dwóch modeli, które są w ofercie – G80 i GV80 SUV.

W pewnym momencie na niebie pojawiło się o rozbłysło 3.281 dronów, co pozwoliło, aby Genesis zostało wpisane do księgi rekordów Guinnessa w kategorii „największej ilości bezosobowych statków powietrznych w jednym miejscu”. Marka obiecała też, że zrobi wszystko by zachować jedną cenę dla swoich modeli na wszystkich rynkach i w internecie.