Seat szykuje nową Ibizę i Aronę. Podwójna premiera już za tydzień

Nowy Seat Ibiza i Seat Arona zadebiutują 15 kwietnia. Oba modele mają być znacznie bardziej nowoczesne - zostały zaprojektowane tak, by odpowiedzieć na współczesne wymogi digitalizacji i dostępności w sieci. Projektanci postawili na zupełnie nowy styl - we wnętrzu mamy się spodziewać prawdziwej rewolucji. Nadwozie doświadczy delikatniejszych zmian, ale z pewnością możemy się spodziewać ostrych linii i nowoczesnych kształtów.

Seat Ibiza to kluczowy model w historii marki z blisko 6 milionami egzemplarzy sprzedanych pięciu pokoleniom klientów. SEAT Arona w ostatnich latach stał się kolejnym wyraźnym filarem dla naszej marki. W zeszłym roku był globalnie drugim najczęściej sprzedawanym modelem SEAT-a. Jestem dumny z unowocześnienia i odświeżenia obu projektów aut. Dzięki tym zmianom oferowana przez nas gama samochodów jest nie tylko atrakcyjna wizualnie, ale i bardziej praktyczna

– mówi Wayne Griffiths, prezes marek Seat i Cupra.

Ibiza to motor napędowy marki

Ibiza jest autem, które w dużej mierze przyczyniło się do sukcesu hiszpańskiej marki. Od momentu wprowadzenia samochodu na rynek w 1984 roku mały hatchback jest jednym z najpopularniejszych modeli, jakie kiedykolwiek opuściły linię produkcyjną Seata. Łącznie sprzedano blisko 6 milionów egzemplarzy. Nadchodzący lifting pozwoli utrzymać popularność modelu. Z kolei Arona, która zadebiutowała w 2017 roku potrzebuje już gruntownego odświeżenia, by nadążyć za dynamicznie rozwijającym się segmentem miejskich crossoverów. Dzięki odświeżeniu zyska bardziej wyrazisty wygląd zewnętrzny, a co za tym idzie bardziej terenowy charakter.

Premiera nowych modeli Seat Ibiza i Arona odbędzie się online 15 kwietnia o godzinie 10.

