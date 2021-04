Toyota GR 86 dojedzie do Europy! To podręcznikowy przykład, jak ulepszyć coś dobrego

Toyota GR 86 to wspólne dziecko działu Toyota Gazoo Racing i Subaru Corporation (tak jak w przypadku poprzedniego GT 86/BRZ). Nowy model uzupełni portfolio modeli Toyoty oznaczonych literami GR dołączając do GR Supry i GR Yarisa.

Nowoczesna, ale tradycyjna

Toyota GR 86 pozostała wierna tradycji poprzednika - powstała po to, żeby cieszyć. To samochód stworzony do dawania radości z jazdy. Niewielka masa i nisko położony środek ciężkości sprawiają, że auto ma być angażujące i zwinne w prowadzeniu. Tak jak było w przypadku GT 86 - to model analogowy, pozbawiony elektronicznych systemów wspomagania, które mogłyby pozbawić kierowcę purystycznej przyjemności z jazdy. Toyota GR 86 sporo inspiracji czerpie z Supry i GR Yarisa. A finał tego może być jeden - to musi być świetne auto.

Toyota GR 86 2021 Toyota

GR 86 to następca modelu GT 86, który trafił na rynek w 2012 roku i osiągnął sprzedaż na poziomie ponad 200 tys. egzemplarzy. GR 86 odziedziczył po swoim poprzedniku charakter sportowego samochodu dającego prawdziwą radość z jazdy. Toyota GR 86 będzie najlżejszym czteromiejscowym coupe w segmencie dzięki wielu technologicznym innowacjom, których celem jest redukcja masy. Stąd m.in. zastosowanie aluminium do wykonania dachu czy elementów nadwozia.

Bokser pod maską

Samochód jest napędzany czterocylindrowym silnikiem typu bokser o pojemności 2,4 litra "pożyczonym" od Subaru. Nowa, większa jednostka napędowa sprawia, że GR 86 ma lepsze osiągi od swojego poprzednika. Generuje moc 235 KM i 250 Nm maksymalnego momentu obrotowego. Warto przypomnieć, że poprzednik był napędzany 2-litrowym bokserem o mocy 200 KM i maksymalnym momencie 205 Nm. Nowa odmiana na pewno poprawi więc osiągi poprzednika.

Toyota GR 86 2021 Toyota

Wymiary GR 86 są niemal identyczne jak GT 86, ale udało się zmniejszyć masę samochodu. Tym samym nowy model utrzymał nisko położony środek ciężkości, co przekłada się na zwinne prowadzenie. Sztywność skrętną poprawiono o około 50 procent w porównaniu z GT 86, dzięki czemu auto prowadzi się bardziej dynamicznie i pewniej pokonuje zakręty.

Samochód wyposażono w elementy aerodynamiczne takie jak przednie wloty powietrza czy boczne panele, które wywodzą się wprost z motorsportu. Póki co nie znamy cen Toyoty GR 86, ale wiadomo, że model trafi do sprzedaży w Europie.

Toyota GR 86 2021 Toyota