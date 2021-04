POW będzie gotowa w czerwcu? Sprawdzamy status prac na najważniejszej trasie w stolicy

Południowa Obwodnica Warszawy nabiera kształtów. Pod koniec 2020 roku otwarto most południowy i część trasy S2 o długości 15 kilometrów. Wciąż czekamy na otwarcie mierzącego 2,3 kilometra długości tunelu pod Ursynowem. W nawie południowej tunelu mamy już nawierzchnię betonową. W nawie północnej do ułożenia zostało ok. 1800 m nawierzchni na połowie szerokości jezdni.

Pod sufitem zamontowano już oświetlenie i wentylatory strumieniowe. Niedługo rozpocznie się montaż wyposażenia odpowiedzialnego za bezpieczeństwo jego użytkowników - m.in. oświetlenia i oznakowania awaryjnego.

GDDKiA pokazała postęp prac w tunelu pod Ursynowem [WIDEO]

Tunel z systemami bezpieczeństwa

Dyrektywa tunelowa Unii Europejskiej zawiera opis minimalnych wymagań bezpieczeństwa dla tuneli w transeuropejskiej sieci drogowej. Zgodnie z tymi zapisami tunel pod Ursynowem wyposażony będzie w system zasilania podstawowego i awaryjnego oraz oświetlenie podstawowe, awaryjne i ewakuacyjne. W układzie wentylacji zamontowany zostanie system pomiaru stężenia tlenku węgla i tlenku azotu. Automatycznie kontrolowana będzie widoczność w tunelu, a czujniki będą mogły wykryć i zasygnalizować pożar. Obiekt pod Ursynowem wyposażony będzie w system punktów alarmowych, komunikacji radiowej służb ratowniczych i porządkowych. W tunelu znajdują się również hydranty przeciwpożarowe, odwodnienie, kanalizacja deszczowa, przeciwpożarowa i drenażowa. Wzdłuż ścian tunelu są chodniki, które w razie potrzeby będą ciągami ewakuacyjnymi. Co 250 metrów ulokowano też przejścia pomiędzy nawami tunelu, a informację o odległości do tych przejść znajdziemy na tablicach oświetlenia awaryjnego.

Południowa Obwodnica Warszawy Fot. Jacek Marczewski / Agencja Gazeta

W budynku nad zachodnim portalem tunelu mieścić się będzie Centrum Zarządzania Tunelem (CZT), do którego trafią informacje z czujników i kamer zainstalowanych w obu nawach. Centrum będzie monitorowane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. W tym samym budynku docelowo będzie również funkcjonować Krajowe Centrum Zarządzania Ruchem, do którego będą spływać informacje z regionalnych centrów.

A co słychać na powierzchni?

Po wschodniej stronie węzła Warszawa Ursynów trwa budowa ekranów akustycznych. Na mostach zamontowano siatki zabezpieczające. W rejonie ulic Lanciego i Branickiego wykonywane są roboty brukarskie. Prowadzone są także nasadzenia drzew i krzewów.

Zaawansowanie prac na ursynowskim odcinku S2 POW to ok. 90 proc. Patrząc na stan budowy, zakończenie robót planowane jest na czerwiec. Póki co nie znamy jednak planowanej daty oddania tunelu do ruchu.

POW GDDKiA/materiały prasowe

Południowa Obwodnica Warszawy (POW) GDDKiA