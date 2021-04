Drewniane BMW dla syna. Taki tata to skarb [WIDEO]

Na kanale ND - Woodworking Art na YouTube pojawiło się kilka dni temu nagranie, które nie tylko zachwyca tematem, ale i powodem. Na nagraniu widać BMW 328 Hommage, ale nie byle, jakie tylko drewniane:

Auto powstało dla syna twórcy niniejszego pojazdu, który zaczął szkołę. Drewniane BMW napędzane jest silnikiem elektrycznym, który napędza tylne koła. Prędkość regulowana jest poprzez pedał gazu.

Najważniejsze w tym wykonaniu jest jednak to, że jest on w pełni funkcjonalny i odwzorowany z dużą szczegółowością. Działa zarówno prędkościomierz, jak i światła. Cały korpus został wykonany z drewna, podobnie jak koła i bieżnik na nich. Aby stworzyć to auto wykorzystano nie tylko dłuta, ale również piłę mechaniczną. Do tego malowanie i efekt jest zaskakujący.

Auto jest dwuosobowe, gdyż syn twórcy jest za mały by samodzielnie prowadzić. Jak widać na nagraniu, drewniane BMW jest obiektem zaciekawienia wśród ludzi.

Nie jest to pierwszy motoryzacyjny projekt tego twórcy. Na jego kanale można znaleźć również jeżdżący, drewniany model Bugatti.