Dacia Spring w ofercie na minuty? Wszystko na to wskazuje

Dacia Spring jeszcze oficjalnie nie posiada polskiego cennika. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie by już jej egzemplarze znalazły się u nas w kraju. Na jedną z nich podczas ładowania natknął się dziennikarz Norbert Cała z czym podzielił się na Twitterze:

Jak widać na zdjęciach, auto zostało już obklejone w reklamy Traficar, co sugeruje, że zasili szeregi tej firmy i będzie można wynajmować je na minuty. Na zdjęciach widać również, że auto naładowane w 44 proc. pozwala przejechać 87 km. Teoretycznie auto powinno przejechać 230 km na pełnym akumulatorze. Nie jest to również najtańsza wersja gdyż na wyposażeniu są aluminiowe felgi i kamera cofania. Prędkość maksymalna Dacii to jedynie 125 km/h, a od 0 do 100 km/h rozpędza się w ponad 19 s. Nie są to osiągi, które zachwycają, ale na potrzeby miejskie powinno wystarczyć.

Nie wiadomo do jakich miast trafi Spring i kiedy to nastąpi.