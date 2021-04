Wszystkiego najlepszego życzy redakcja Moto.pl

Z okazji Świąt Wielkiej Nocy życzymy Wam zawsze szerokiej i bezpiecznej drogi, dobrej przyczepności, dużo koni mechanicznych, żebyście dla własnej przyjemności mogli z nich skorzystać. Rozwagi, braku mandatów i mało kontroli policyjnych. A w garażu - samych wymarzonych samochodów.

Spełnienia wszystkich marzeń. Nie tylko tych motoryzacyjnych. I przede wszystkim - bezpiecznego powrotu do domu. No i normalności w kraju oraz na świecie, by kolejna Wielkanoc nie upływała nam po raz kolejny pod znakiem pandemii. Wszystkie najlepszego.

Redakcja Moto.pl.