Akcje serwisowe w pierwszym kwartale 2021 r. Czy dużo pojazdów trafiło na przymusowy serwis?

Po pierwszym kwartale 2021 r. sprawdzamy, kto zajmuje niechlubne pierwsze miejsce pod względem ilości wezwań i ile tych wezwań do serwisów ogólnie było. Producenci przesyłają tego typu komunikaty do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, czyli w skrócie do UOKiK. U nich na stronie można zobaczyć, jakie marki i jakie konkretnie modele są wzywane na akcje przywoławcze, a nawet, jakiego typu usterka występuje.

Oczywiście producenci zobowiązani są do skontaktowania się z właścicielem pojazdu, aby poinformować go o takich działaniach, a naprawy wykonywane są na koszt firmy.

Na bazie wspomniany komunikatów zostało stworzone poniższe zestawienie.

Styczeń

W pierwszym miesiącu roku pojawiło się 5 zgłoszeń, które w sumie dotyczyły 2743 pojazdów. Stawkę zawyżył Jeep i to jednym zgłoszeniem. Do serwisów tego producenta wezwano 1065 samochodów. Na drugim miejscu znalazł się Volkswagen z 758 pojazdami, a na trzecim Opel 512 sztuk.

Innymi markami, które znalazły się w zestawieniu były: Dacia i Kia.

Luty

Drugi miesiąc był dosyć spokojny. Na stronie UOKiK opublikowano jedynie 3 powiadomienia. Na pierwszym miejscu pojawiła się Kia z liczbą 99 przywołanych pojazdów, na drugim Peugeot – 32 pojazdy, a na najniższym miejscu podium Citroen – 24 samochody. W sumie w lutym do serwisów wezwanych zostało 155 pojazdów.

Marzec

Marzec to istny wysyp zgłoszeń. 18 powiadomień, część z nich dotyczyła tego samego producenta, ale różnych modeli. Największą liczbę przywołań swoim klientom zafundował Mercedes – 1060 pojazdów. O 182 sztuki mniej wezwał koncern FCA, dokładniej chodziło o Chryslera Town&Country – 878 pojazdów. Stawkę zamyka Toyota – 748 samochodów. W sumie, w zeszłym miesiącu wezwanych na naprawy zostało 4193 samochody.

Wśród producentów, których dotyczyły komunikaty byli: Peugeot, Volvo, Fiat, Opel, Land Rover, Mazda, BMW i Ford.

I kwartał 2021 r. – podsumowanie

W sumie przez pierwsze trzy miesiące roku wezwanych na akcje naprawcze zostało 7091 pojazdów. To dosyć spora liczba. Rekordzistami wezwań, gdzie różnica jest niewielka, był Jeep (1065 – Grand Cherokee) i Mercedes-Benz (1060 – różne modele). Trzecie miejsce w ogólnej kwalifikacji zajął Chrysler (878 – Town&Contry).

Laureatom niechlubnej kwalifikacji życzymy mniej akcji w przyszłości, a kierowcom szczęścia.