Wietrzenie magazynów u Kena Blocka. Sławny kierowca sprzedaje swoje Fordy [WIDEO]

Ken Block to postać znana w świecie motosportu. Jego popisy szybkiej i precyzyjnej jazdy zaskarbiły mu wielu fanów. Teraz przynajmniej trzech może poczuć się jak ich idol, gdyż na sprzedaż zostały wystawione trzy Fordy, które brały udział w wyczynach znanego kierowcy.

Ken Block – jakie auta trafiły na sprzedaż?

Pierwszym autem na sprzedaż, ale bez ceny na stronie sprzedającego, jest Fiesta ST RX43 z 2013 roku. Block wykorzystał ją w Gymkhanie 6, 8 i Terrakhanie. Poza tym jeździł nią podczas pierwszego swojego zwycięstwa w Global Rallycross. Pojazd ma czterocylindrowy, turbodoładowany silnik o pojemności 2.0 L. Produkuje on 608 KM mocy i 895 Nm momentu obrotowego. Napęd oczywiście jest na wszystkie koła przesyłany przez 6-biegową, sekwencyjną skrzynię Sadev.

Kolejna pozycja, to również Ford Fiesta, ale GYM3 z 2011 roku, wykorzystywany Gymkhanie 3. Tutaj pod maską znajdziemy czterocylindrowy, turbodoładowany silnik 2,0 L Duratec. Moc i moment obrotowy wynosi tyle samo, co w Fieście z 2013 roku. Zestrojony jest z 6-biegową skrzynią sekwencyjną z łopatkami. Jednostkę tę można podbić do 862 KM.

Ford RS200 Evo LBI Limited

Ostatnia pozycja na liście jest zarazem najciekawsza i jedyna, która ma podaną cenę. Jest to Ford RS200 Evo z 1986 r. Wyceniono go na 550.000 dolarów. Ford zbudował jedynie 200 takich sztuk, które zostały zmodernizowane by spełniać wymogi rajdów grupy B. Do wersji Evo podciągnięto jedynie 24 sztuki. Ken Block kupił auto w 2017 roku i dodatkowo je zmodyfikował. Wyposażył go w matową, czarną folię, hydrauliczny hamulec ręczny, wykonane na zamówienie koła, a także zmienił wnętrze, w tym wstawił kubełkowe siedzenia Recaro z pięciopunktowymi pasami bezpieczeństwa. Moc zapewnia 2,1 L czterocylindrowy turbodoładowany silnik o mocy 710 KM na zwykłym paliwie i 811 KM na paliwie przeznaczonym do rajdów.