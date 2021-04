Panek wprowadza BoatSharing. Alternatywa dla pandemicznych wakacji - wynajem łodzi na minuty

Pandemia w zeszłym roku mocno zrewidowała plany wakacyjne Polaków. Podróże stanęły pod znakiem zapytania, a specjaliści rekomendowali odpoczynek na łonie natury z dala od tłumu. Z rozwiązaniem przyszła carsharingowa firma Panek, która postanowiła rozbudować swoją flotę o... łodzie. Nowoczesne rozwiązanie dostępne będzie na Mazurach i Zalewie Zegrzyńskim.

REKLAMA

Zobacz wideo Maciej Panek: Byłem na dnie, gdy otworzyłem firmę posiadającą obecnie 3 tys. samochodów

BoatSharing - wynajmij łódź motorową na minuty

Nowa usługa wystartuje wraz z rozpoczęciem sezonu żeglarskiego na Mazurach. Zgodnie z tradycją 1 maja na Kanał Łuczański w Giżycku wpłyną kolorowe jachty by świętować początek nowego sezonu. Tego dnia po raz pierwszy będzie można także wynająć łódkę na minuty w usłudze BoatSharing. Wynajem łodzi odbywać się będzie poprzez istniejącą już aplikację Panek, tę samą, dzięki której wypożyczane są samochody. Klient wybiera lokalizację na mapie, a następnie rezerwuje jedną z dostępnych łodzi. Od tego momentu ma pół godziny, by dotrzeć do przystani i rozpocząć wynajem.

Nowością w usłudze jest to, że wynajem następować będzie w interwałach co godzinę. Klient będzie mógł zarezerwować łódź na godzinę lub dwie, ale tak jak w przypadku wynajmu samochodów usługa rozliczana będzie na podstawie faktycznie wykorzystanych minut i przebytego dystansu w kilometrach. Zdajemy sobie sprawę, że nasza nowa usługa BoatSharing będzie się cieszyć dużym powodzeniem, dlatego chcemy, by jak najwięcej chętnych mogło skorzystać z wynajmu, szczególnie w początkowym okresie, to jest w maju i czerwcu, choć szczyt zainteresowania przypadnie z pewnością na miesiące wakacyjne. Będąc na wodzie musimy wziąć pod uwagę różne warunki, w tym meteorologiczne, stąd dajemy klientom możliwość spokojnego wypłynięcia i powrotu do przystani.

- powiedziała Katarzyna Panek, rzecznik prasowy Panek CarSharing.

Chevrolet Corvette C3 Stingray w wynajmie na minuty Panek CarSharing

Łodzie dostępne będą na początku w trzech lokalizacjach: w Giżycku w przystani "Ekomarina", Mikołajkach w "Wiosce Żeglarskiej Mikołajki" i na Zalewie Zegrzyńskim. Ponieważ prawo wodne jest bardzo rygorystyczne, nie będzie możliwości pozostawienia łodzi w dowolnym miejscu na brzegu akwenu. Trzeba będzie odstawić ją do przystani.

Panek boat-sharing - wynajem łodzi na minuty Panek Car-Sharing

Na aplikację, bez patentu

Do nowej usługi firma Panek wybrała model, do prowadzenia którego nie jest wymagany patent motorowodny. Classic 470 SPORT to produkt polskiej stoczni Sport Yacht. Jednostka o długości 4,7 m i szerokości 1,8 m, wyposażona została w silnik zaburtowy Honda o mocy 10 KM, który na wodzie uzyskuje prędkość 12 km/h. Łódź zabiera na pokład sześć osób, a na wyposażeniu są między innymi stojaki na wędki. Atutem są wysokie burty (70 cm) i pokład słoneczny, na którym jednocześnie odpoczywać mogą cztery osoby.

Wynajem rozliczany będzie tak jak do tej pory przy CarSharingu, czyli przez aplikację. Warto jednak zaopatrzyć się w wodoodporny futerał na smartfona. Łodzie wyposażone będą w kamizelki ratunkowe i wiosła, w razie awarii sinika spalinowego.

Porsche Cayman firmy Panek przed i po. Do zapłacenia dwa rachunki - jeden niski, drugi wysoki

Ile kosztuje wynajem łodzi na minuty?

Opłata startowa: 0 zł

1 minuta: 1,60 zł

1 kilometr: 1,48 zł

Po zsumowaniu wszystkich składowych wynika, że godzinna podróż wynajętą łodzią będzie kosztować 113,76 zł.

Firma Panek zapewnia, że wraz z rozwojem usługi wprowadzać będzie kolejne lokalizacje, w których skorzystać będzie można z łodzi na minuty w systemie BoatSharingu, a liczba dostępnych jednostek znacznie wzrośnie. W przyszłości Panek CarSharing nie wyklucza możliwości uzupełnienia oferty o większe łodzie, w przypadku prowadzenia których wymagany będzie patent motorowodny.

Panek boat-sharing - wynajem łodzi na minuty Panek Car-Sharing