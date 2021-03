Tesla "prowadzona" przez nastolatki. Takie rzeczy tylko na Florydzie

Pojazdy autonomiczne są co raz bardziej zaawansowane. Nie zmienia to jednak faktu, że za kierownicą nadal musi siedzieć człowiek, który w razie zagrożenia zainterweniuje, a w wielu miejscach jeszcze nie ma odpowiednich przepisów, które by regulowały poruszanie się takich pojazdów. Młode pokolenie najwyraźniej sądzi inaczej.

