Inteligentny układ hamulcowy. Giganci już nad nim pracują. Ma się komunikować z oponami

W pojeździe demonstracyjnym inteligentne opony Goodyear mają być połączone z systemem ABS samochodu będzie można zoptymalizować skuteczność hamowania w zależności od sytuacji i stanu opon, jednocześnie wspomagając sterowność pojazdu. Z wielu wcześniejszych badań firmy wynika, że współpraca tych dwóch elementów może zmniejszyć stratę drogi hamowania nawet o 30 proc. W badaniach poszukuje się bardziej zaawansowanej integracji, aby zoptymalizować drogę hamowania z uwzględnieniem warunków pracy opony i nawierzchni drogi.

Wyniki badań powinniśmy poznać już na początku 2022 r. Z czasem to innowacyjne rozwiązanie z prototypu ma trafić do produkcyjnych samochodów, którymi jeździmy na co dzień. Bezpieczeństwo na drodze to priorytet obu firm.

Biorąc pod uwagę informacje, jakie opona może przekazać pojazdowi w połączonym środowisku, możliwości są ogromne. TNO w podobny sposób myśli o lepszej przyszłości i cieszymy się, że możemy rozwijać ten projekt, aby zobaczyć, jak możemy nadal poprawiać osiągi pojazdów

- powiedział Chris Queen, starszy dyrektor ds. innowacyjnych technologii w Goodyear. Z kolei Ellen Lastdrager, Dyrektor Zarządzający Departamentu Ruchu i Transportu TNO dodaje:

TNO skupia się na zwiększaniu bezpieczeństwa, wydajności i zrównoważonego rozwoju ruchu i transportu, a ta współpraca ma na celu zaoszczędzenie każdego możliwego centymetra drogi hamowania. Jesteśmy przekonani, że dzięki lepszej integracji opon i systemów hamulcowych możemy przyczynić się do zmniejszenia liczby wypadków i ratowania życia.

Opony są jedynym elementem łączącym pojazd z drogą, a ta kluczowa pozycja pozwala im na przekazywanie informacji zwrotnych, które mogą być użyteczne dla pojazdu. W miarę rozwoju mobilności, gdy pojazdy i miasta stają się coraz bardziej inteligentne, skomunikowane opony Goodyear będą miały na celu zmianę sposobu, w jaki prowadzimy samochód.