Były szef projektantów o McLarenie Artura: "Jest dobry, mógłby być lepszy" [WIDEO]

Frank Stephenson to osoba dosyć ważna w świecie designu motoryzacyjnego. Jest twórcą linii stylistycznej na przykład Mini czy Fiata 500. Był również dyrektorem projektantów w McLarenie w latach 2008-2017 gdzie stworzył takie auta jak MP4-12C, P1, 675LT, 570S i 720S.

Frank Stephenson ocenia wygląd nowej Artury

Stephenson na swoim kanale na YouTube zamieścił nowe wideo, na którym ocenia nowy model brytyjskiej marki:

Projektant docenił wygląd nowego modelu. Spodobała mu się spójność nowego auta z dotychczasową ofertą marki. Docenił design i progresywny wygląd. Szczególnie spodobał mu się profil Artury, a także tył. To, co nie przypadło mu do gustu to nazwa, wloty powietrza i czarny obszar przy światłach.

Nowy McLaren Artura to hybryda o wysokich osiągach. Jest to też pierwszy model z nową konstrukcją McLaren Carbon Lightweight Architecture (MCLA), zaprojektowanej specjalnie do obsługi hybrydowych układów napędowych.