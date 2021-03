Lamborghini pobija rekord prędkości na lodzie. Jezioro Bajkał zdobyte

Bajkał to największe i najgłębsze słodkowodne jezioro na świecie. Ostatnio było areną zmagań pobicia rekordu prędkości na lodzie. Ten wyczyn udał się Lamborghini Urusowi, który dowiódł swojej siły i wartości.

Lamborghini Urus – ile wynosi rekord prędkości na lodzie?

Bicie rekordu odbyło się podczas „Days of Speed”, podczas wydarzenia organizowanego przez firmę wyścigową LAV w dniach 10-13 marca. Włoski SUV oficjalnie pojechał z prędkością 298 km/h. Podczas przejazdów próbnych natomiast przemieszczał się nawet o 4 km/h szybciej niż zarejestrowany wynik.

Lamborghini Urus na jeziorze Bajkał Lamborghini

Za kierownicą siedział 18-krotny mistrz „Days of Speed” Andrey Leontyev, który również ustanowił w Urusie rekord na 1000 m ze startu zatrzymanego. Średnia prędkość wyniosła 114 km/h.

Lamborghini Urus na jeziorze Bajkał Lamborghini

Oficjalne wyniki przejazdu Lamborghini po lodzie zostaną podane przez FIA i RAF (Rosyjska Federacja Motorowa ang. Russian Automobile Federation) w kwietniu.

Dla przypomnienia Urus na zwykłej drodze jest w stanie przyspieszyć do 100 km/h w 3,6 s., a do 200 km/h w 12,8 s. Prędkość maksymalna tego SUV-a wynosi 305 km/h. Pod maską znalazł się silnik V8 z podwójnym turbodoładowaniem o pojemności 4.0 L. Produkuje on 650 koni mechanicznych i 850 Nm momentu obrotowego.