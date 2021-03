Pomysł na lockdown. Wystrugać sobie auto [WIDEO]

Chevrolet Crovette C8 ma, co raz większe opóźnienia zarówno w produkcji, jak i w dostawach do klientów. Jeśli ktoś jest fanem tego modelu lub kupił/ma zamiar kupić swój własny egzemplarz i nie może się doczekać to na pomoc przychodzi drewniany model, który można zobaczyć na poniższym video:

Na kanale Woodworking Art, twórca pokazuje jak krok po kroku z kłody drewna ukazuje się Corvette’a. I to nie byle jaka, rzeźba jeździ i wszystkie elementy, które w oryginale by się otwierały również tutaj są ruchome. Na uznanie również zasługuje dbałość o szczegóły np. czerwone zaciski hamulców.

C8 Corvette, na której bazuje ten drewniany model napędzany jest silnikiem V8 o pojemności 6,2 L. Produkuje on 502 KM mocy, a 100 km/h osiąga w okolicach 3 s.

Na kanale Woodworking Art, znaleźć można również inne drewniane modele samochodów m.in. Forda Rangera Raptor czy Bugatti Chiron. Może to jest rozwiązanie na czas pandemii, gdy musimy spędzać czas zamknięci w domach? Własnoręcznie wykonane modele mogą przynieść sporo satysfakcji i pozwoli spożytkować czas. Twórcy drewnianej Corvette’y zajęło stworzenie modelu miesiąc i 10 dni.