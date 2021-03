Ferrari, tor Imola i dwóch kierowców Formuły 1, tak się promuje zespół i modele marki

Kierowcy zespołu F1 Ferrari Charles Leclerc i Carlos Sainz chwilę przed rozpoczęciem nowego sezonu mieli okazję przetestować na torze Imola, najmocniejszy obecnie model marki – SF90 w wersji Stradale i Spider.

Klip promocyjny – czemu akurat teraz?

Jak sobie poradzili na torze kierowcy F1 można zobaczyć poniżej:

Leclerc siedzi za kierownicą żółtego SF90 Spider, który wykonuje już rundę po torze zanim dołączy do niego Sainz w czerwonym SF90 Stradale z opcjonalnym pakietem Assetto Fiorano. Można się zastanawiać dlaczego właśnie teraz wypuszczono taki klip? Przecież SF90 jest już na rynku od prawie dwóch lat, a powód tego jest dosyć prosty. Dopiero w listopadzie zeszłego roku do sprzedaży trafiła wersja Spider, więc podobnie jak Sainz, który w zespole Ferrari jest nowy, tak samo SF90 Spider jest „świeżynką”.

Ferrari SF90 Spider vs Stradale

Spider w porównaniu do wersji coupe prawie niczym się nie różni. Wersja z otwieranym dachem jest jedynie 100 kg cięższa ze względu na mechanizm do niego oraz wzmocnienia konstrukcji po tym jak można go usunąć.

Jedna, jak i druga wersja zasilana jest 4-litrowym silnikiem V8 z podwójnym turbodoładowaniem. Produkuje on moc 780 KM. Współpracuje również z trzema silnikami elektrycznymi, które generują dodatkowe 220 KM. W sumie SF90 do dyspozycji ma 1000 KM i 900 Nm momentu obrotowego. Moc przekazywana jest na wszystkie koła przez 8-biegową automatyczną skrzynię dwusprzęgłową.

Ferrari w poprzednim sezonie Formuły 1 nie poradziło sobie zbyt dobrze, nowy sezon z nowym kierowcą może przyniesie im więcej szczęścia.