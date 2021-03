Policja odebrała nowe Craftery. To ostatnie z ponad 120 zakupionych radiowozów

Zobacz wideo Gliwice. 35-latek prawie doprowadził z czołowego zderzenia z policyjnym radiowozem

Umowę na zakup 124 oznakowanych furgonów policja podpisała jeszcze w połowie 2020 roku. Większość pojazdów została dostarczonych już w poprzednich miesiącach. Teraz do Wielkopolski trafiły jedne z ostatnich egzemplarzy przygotowanych na specjalne zamówienie.

REKLAMA

Nowe radiowozy dla oddziału prewencji policji fot. Policja Wielkopolska

Nowe furgony w wielkopolskiej policji

13 sztuk, które trafiły właśnie do wielkopolskiej policji zobaczyć można na zdjęciach, jednak w podobne pojazdy zostały wyposażone również inne oddziały w całym kraju. To specjalnie przygotowane do wymogów oddziałów prewencji policji furgony Volkswagen Crafter w specyfikacji wypadowej.

Pojazdy opuściły fabrykę w konfiguracji dwuosobowej, jednak zostały przygotowane do przewozu siedmiu policjantów z pełnym wyposażeniem. Wewnątrz furgonów pojawiło się też sporo elementów takich, jak uchwyty na hełmy i pałki czy ładowarki USB. Nie zabrakło też specjalnego regału na osobiste wyposażenie policjantów, a szyby zostały osłonięte siatkami ochronnymi.

Nowe radiowozy dla oddziału prewencji policji fot. Policja Wielkopolska

Pod maską samochodów znalazły się silniki diesla w wersji o mocy 177 koni mechanicznych z automatyczną skrzynią biegów. Wyposażenie obejmuje również m.in. lampy LED, kamery cofania czy nawigację GPS.

Całe zamówienie kosztowało ok. 33 mln zł i zostało pokryte ze środków z budżetu Policji.