Hurtan Grand Albaycin, czyli Mazda MX-5, której nie pozna się na ulicy

Mazda MX-5. Auto, które przez niektórych nazywane jest matką wszystkich współczesnych roadsterów. Można je kochać, można je nienawidzić, ale nie przejdzie się obojętnie, chociażby ze względu na to, że jest to najtańszy roadster na rynku. Jest jednak firma, która stworzyła zupełnie nowe nadwozie dla tego modelu – Hurtan, a ich MX-5 nazywa się Grand Albaycin.

REKLAMA

Hurtan Grand Albaycin – gdzie można kupić i co się zmieniło?

Firma Hurtan pochodzi z Hiszpanii i powstała w latach 80. To nie jest ich pierwsze podejście do Mazdy MX-5, teraz jednak zaprezentowano drugą wersję nadwozia przy okazji informując, że producent wchodzi na inne rynki niż hiszpański. Hurtan Grand Albaycin będzie można kupić we Francji, Niemczech, Włoszech, Norwegii, Rosji i Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Jednak ze względu na porozumienie pomiędzy Mazdą, a Hurtanem również do innych krajów europejskich gdzie jest sprzedawana Mazda można ściągnąć ten nietypowy pojazd.

Opinie Moto.pl: Mazda CX-5 2.5 po faceliftingu - lepsze jest wrogiem dobrego

W Grand Albaycin trudno dopatrzeć się Mazdy. To, co z nią dzieli to wnętrze, silniki i wszystkie aspekty techniczne. Całe nadwozie jest zmienione. Model od Hurtana dostępny jest podobnie jak oryginalne MX-5 w wersji z miękkim dachem i Targa.

Według firmy, ich „Mazda” z silnikiem 2.0 L, który generuje 183 KM mocy, jest w stanie osiągnąć pierwszą „setkę” w 6,8 s., to wolniej, gdyż oryginał dobija do 100 km/h w około 5,7 s. Prędkość maksymalna przy tym silniku to 219 km/h.

Hurtan oficjalnie nie podał cen prezentowanego modelu. Poprzednia jednak odsłona Grand Albaycin zaczynała się mniej więcej od 59.000 euro z silnikiem 1.5 L.