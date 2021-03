Będzie kolejny fragment Via Carpatia. Nowa trasa powstanie pod Bielskiem Podlaskim

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wybrała wykonawcę kolejnego fragmentu trasy S19. W ubiegłym roku ogłoszono przetargi na 10 odcinków Via Carpatii na terenie województwa podlaskiego. Pięć umów już podpisano, a szósta jest na horyzoncie. Mowa o 9-kilometrowym odcinku Haćki - Bielsk Podlaski.

Cztery oferty odrzucone

W przetargu wpłynęło sześć ofert, z których cztery zostały odrzucone. Wśród nich była też najtańsza, tureckiej firmy Kolin Insaat Turizm Sanayi opiewająca na kwotę 318,49 mln zł. Oferty trzech pozostałych firm zostały odrzucone, ponieważ wykonawcy nie wyrazili zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

Najkorzystniejszą ofertą okazała się ta przedstawiona przez Budimex, o wartości 325,98 mln zł. Była druga pod względem ceny i spełniała wszystkie warunki. Od wyboru najkorzystniejszej oferty mogą w ciągu 10 dni wpłynąć odwołania. Jeśli ich nie będzie i Prezes Urzędu Zamówień Publicznych zakończy kontrolę postępowania przetargowego z wynikiem pozytywnym, podpisanie umowy planowane jest w drugim kwartale tego roku.

Odcinek ważny dla Bielska

Fragment S19 Haćki - Bielsk Podlaski Zachód będzie miał 9 kilometrów długości i ominie miasto od zachodu, wyprowadzając tym samy tranzyt na osi północ - południe poza Bielsk Podlaski. Wybudowane zostaną dwa węzły: Bielsk Podlaski Północ i Bielsk Podlaski Zachód wraz z odcinkiem drogi krajowej nr 66 do podłączenia z istniejącą drogą krajową nr 19.

W ramach zadania wybudowanych zostanie siedem wiaduktów, dwa przejścia dla zwierząt oraz siedem przepustów ekologicznych (dla małych zwierząt i płazów). Budowa zaplanowana jest na lata 2022-2024.

Via Carpatia - jedna z najważniejszych tras nie tylko w Polsce

Via Carpatia to europejska trasa, która ma połączyć południe z północą kontynentu. Docelowo droga pozwoli przejechać z Grecji (Saloniki) aż do Kłajpedy, litewskiego portu nad Bałtykiem. Przebiega przez Grecję, Bułgarię, Rumunię, Węgry, Słowację, Polskę i Litwę. Wszystkie te kraje liczą, że gotowa trasa rozrusza handel i pozwoli się wzbogacić regionom leżącym wzdłuż niej. W Polsce Via Carpatia w znacznej mierze będzie się pokrywać z drogą ekspresową S19. 570-kilometrowa S19 to ekspresówka, przebiegająca przez wschodnią część kraju. Łączy granicę ze Słowacją, Rzeszów, Lublin z Białymstokiem, a dalej pozwoli pojechać na Białoruś. Politycy często nazywają ją "drogą życia" dla wschodniej Polski.

