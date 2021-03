Lewis Hamilton zaprezentował ekstremalną hybrydę Mercedesa. Na Facebooku [WIDEO]

Nikomu nie trzeba przedstawiać Sir Lewisa Hamiltona, ale dla tych, którzy mogą mieć problem wystarczy powiedzieć, że jest to siedmiokrotny mistrz Formuły 1, a także kierowca teamu Mercedesa.

Mercedes-AMG Project ONE – co tu robi Hamilton i co to za auto?

Krótka prezentacja odbyła się na koncie Mercedes-AMG na Facebooku, w postaci krótkiego nagrania:

Nic dziwnego, że to właśnie Lewis Hamilton został wytypowany do prezentacji nowego modelu Mercedesa-AMG Project ONE, który garściami czerpał z F1. A co dokładnie? Podstawowa sprawa to silnik, który podobnie jak w bolidzie Mercedesa to turbodoładowane V6 o pojemności 1,6 litra, wspomagany przez cztery silniki elektryczne.

Według Hamiltona również dźwięk pojazdu przypomina mu ten z jego bolidu. Co najważniejsze jest to pojazd, który został oficjalnie dopuszczony do ruchu na publicznych drogach. Dlatego co również ważne ponoć wnętrze zostało tak zaprojektowane, że oprócz odczuć nawiązujących do Formuły 1, jest również komfortowe tak by można było ten supersamochód również wykorzystywać każdego dnia.

Mercedes-AMG Project ONE – czy jeszcze jest możliwość kupna i ile kosztuje?

Nie ma już możliwości kupna swojego egzemplarza. ONE zostanie wyprodukowany w ilości 275 sztuk i wszystkie egzemplarze zostały już sprzedane. Cena za sztukę to 3 miliony dolarów.