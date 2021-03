Pagani na 30-lecie marki tworzy 30 samochodów. Wszystkie na tor

Można powiedzieć, że Pagani jest dosyć leniwą firmą. Przez 30 lat istnienia stworzyła w sumie tylko dwa modele – Zonda i Huayra. Teraz zaprezentowano specjalną, limitowaną wersję Huayra’y – Huayra R.

REKLAMA

Pagani Huayra R, co w niej takiego wyjątkowego?

Pagani Huayra R Pagani

Można powiedzieć, że jest to kolejna odmiana dobrze znanego samochodu i raczej niczym nie powinna już zaskoczyć. A jednak! Nie od dziś wiadomo, że Pagani do swoich samochodów wykorzystuje silniki Mercedesa. W wersji R włosi chcieli czegoś wyjątkowego, dlatego zgłosili się do firmy HWA AG, czyli wyścigowej spółki zależnej od Mercedesa, aby na nowo stworzyli dla nich silnik. Z tej współpracy powstała jednostka V12 o pojemności 6.0L. Produkuje ona 850 KM mocy i 750 Nm momentu obrotowego. Prędkościomierz kończy się na 9000 obr./min.

Pagani deklaruje, że dźwięk, jaki będzie się wydobywał ma przypominać starsze bolidy Formuły 1. Wszystko za sprawą zastosowania układu wydechowego Inconel przygotowanego specjalnie dla tego modelu. Ze względu na to, że Huayra R jest przeznaczona wyłącznie na tory wyścigowe, gdzie na niektórych obowiązują limity głośności wprowadzone przez FIA w wysokości do 110 decybeli, to jest możliwość zamontowania specjalnych tłumików.

Moment i Ferrari 458 do naprawy. Kosztowny wypadek w Krakowie nagrany

Pagani Huayra R – specjalna konstrukcja i ceny

Pagani buduje R-kę na nowym podwoziu ze stopu włókna węglowego i tytanu. Silnik i skrzynia biegów mają być integralną częścią podwozia, aby uzyskać odpowiednią sztywność pojazdu. Moc przekazywana jest na tylne koła za pomocą 6-stopniowej sekwencyjnej skrzyni biegów. Aktywne klapy aerodynamiczne na tyle auta zarządzają siłą docisku, który przy prędkości 320 km/h wynosi nawet 1000 kg. Huayra R waży jedynie 1050 kg.

Włoski producent planuje wypuścić na rynek jedynie 30 sztuk tego modelu, a jego cena ma wynosić 2,6 miliona euro.