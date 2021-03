Nowy Peugeot 308 - wymiary, bagażnik, nowa platforma

Najnowsze wcielenie kompaktowego peugeota oparto o nowoczesną platformę EMP2, która pozwoliła projektantom na sporo zmian w sylwetce nowego 308, a inżynierom - na zastosowanie nowoczesnych napędów z hybrydami na czele. Nowy Peugeot 308 jest dłuższy, tak samo szeroki, ale trochę niższy niż poprzednik. Mierzy dokładnie 4367 mm długości, 1700 mm wysokości oraz 1852 mm szerokości (2062 mm z lusterkami), czym idealnie wpisuje się w segment C. Pasażerowie siedzący na tylnej kanapie ucieszą się ze zwiększonego rozstawu osi, teraz wynosi 2675 mm. To ten parametr jest kluczowy dla miejsca na nogi z tyłu.

REKLAMA

Bagażnik pomieści 412 l, a po złożeniu tylnej kanapy zwiększy się do 1323 l. To również bardzo dobre liczby jak na kompakt. Peugeot podał, że w hybrydach kufer będzie mniejszy (winne są ukryte pod jego podłogą akumulatory) i będzie miał 361 l.

Opinie Moto.pl: Peugeot 308 GT Pack 1.2 PureTech 130. Wciąż w dobrej formie

Nowy Peugeot 308 na europejskim rynku rzuci wyzwanie przede wszystkim VW Golfowi, a nad Sekwaną swojemu odwiecznemu rywalowi z Renault, modelowi Megane. Na listę konkurentów wpisać możemy jeszcze oczywiście Focusa, Ceeda, i30 czy Corollę. Nie podajemy tu nowego Opla Astra, ponieważ i 308, i Astra będą od tego roku bliźniakami i razem zawalczą o portfele Europejczyków. Po pierwszych zdjęciach jesteśmy pewni, że 308 to propozycja skierowana do tych młodszych kierowców.

Dla miłośników liczb wklejamy poniżej dwie, przygotowane przez Peugeota, grafiki. Warto zwrócić uwagę zwłaszcza na schowki. Francuzi są bardzo dumni z przestrzeni, jaką wygospodarowali dla kierowcy i pasażerów. 308 chce być nie tylko modny, ale też praktyczny.

Peugeot 308 fot. Peugeot

Peugeot 308 fot. Peugeot

Peugeot 308 - silniki, hybrydy

Miłośnicy klasycznych kompaktów mogą odetchnąć z ulgą. Peugeot 308 będzie oferowany z najzwyklejszymi silnikami spalinowymi. W wydaniu benzynowym oraz (tu przed premierą stał zapytania) wysokoprężnym. Diesel w ofercie będzie jeden - 1.5 o mocy 130 KM. Jednostki benzynowe zapowiedziano na razie dwie. To 1.2 PureTech o mocy 110 lub 130 KM. Nie zdziwimy się jednak, jeśli z czasem do oferty dołączy wersja 155-konna. Można ją np. zamówić w 2008.

Platforma EMP2 pozwoliła na zamontowanie układów hybrydowych typu plug-in. Wiemy, że będą miały 180 oraz 225 KM, a dzięki akumulatorowi o pojemności 12,4 kWh nowe 308 ma na samym prądzie przejechać około 60 km. Peugeot podaje, że przy pomocy wallboxa 7,4 kW od 0 do 100 proc. naładujemy hybrydy w niecałe dwie godziny. Ładować będzie można także ze zwykłego gniazdka, ale wtedy będziemy potrzebować kilku godzin. Potwierdzono także sportową wersję 308. Hot hatch z Francji również będzie miał wtyczkę i ponad 300 KM. Prawdopodobnie zniknie emblemat GTi (litery "GT" z dopiskiem "Line" oznaczają teraz usportowione wersje peugeotów), a zastąpi go PSE od Peugeot Sport Engineered.

Peugeot 308 fot. Peugeot

Peugeot 308 - wygląd i nowe logo

Naszym zdaniem nowy Peugeot 308 prezentuje się znakomicie. Jest ostro, drapieżnie i bardzo świeżo, jak na dość konserwatywny segment. Styliści Peugeota udowodnili, że auto nie musi być SUV-em, żeby przyciągać wzrok. A jak wam się podoba nowe 308? Zapraszamy do galerii, a poniżej wklejamy pierwszy film z kompaktowym peugeotem w roli głównej. Chcemy tylko zwrócić waszą uwagę na nowy logotyp. Na maskę peugeotów wraca nowy-stary lew. Takie logo było już kiedyś przez markę wykorzystywane, teraz zostało odświeżone, a 308 to pierwszy produkcyjny model, na którym się pojawia.

Zobacz wideo Tak prezentuje się nowy Peugeot 308 podczas jazdy

Peugeot 308 fot. Peugeot

Peugeot 308 - wnętrze i wyposażenie

O bagażniku i schowkach wspominaliśmy, ale to nie one jako pierwsze przychodzą nam do głowy, kiedy zajrzymy do środka nowego Peugeota 308. Francuzi konsekwentnie rozwijają swój własny, zaproponowany przez polskiego stylistę, projekt kabiny, a tu widzimy jego najnowsze wcielenie. Jest mała spłaszczona kierownica, są zegary (mogą być wirtualne oraz 3D), na które patrzymy ponad wieńcem oraz jest ciekawie wkomponowany spory ekran dotykowy. Pod nim sporo przycisków i personalizowanych skrótów, którymi będziemy wywoływać najważniejsze funkcje na wyświetlaczu. Nie ma panelu klimatyzacji, ale na ekranie dostrzegamy plusa i minusa, obsługa będzie więc uproszczona. Czy wygodna? To sprawdzimy dopiero, kiedy 308 wyjedzie na drogi.

Peugeot zapowiada, że w wyższych wersjach wyposażenia 308 chce podgryzać na rynku nie tylko wymienione wcześniej modele, ale także propozycje marek premium. Wersja GT-Line (topowa i najdroższa) ze zdjęć w niczym nie ustępuje A3, serii 1 czy Klasie A. Zobaczymy, jak będą się prezentować tańsze, choć i w nich wykonanie ma podobno stać na wysokim poziomie

Peugeot 308 fot. Peugeot

Bardzo bogate ma być także wyposażenie. I w zakresie komfortu jazdy, i systemów wsparcia. Z ciekawszych opcji możemy wymienić bezprzewodową łączność z telefonami (Apple CarPlay oraz Android Auto), indukcyjną ładowarkę, zaawansowany inteligentny tempomat (system Drive Assist 2.0 ma zapewnić "półautonomiczną" jazdę), system kamer 360 czy nagłośnienie wysokiej jakości.

Peugeot 308 fot. Peugeot

Peugeot 308 - premiera i ceny

Nowy Peugeot 308 do salonów przyjedzie w październiku tego roku. Z czasem pojawi się w nich także praktyczniejsza i większa wersja kombi, ale tej jeszcze nie pokazano.

Nie chwalono się jeszcze cenami. Aktualnie najtańszy Peugeot 308, w wersji wyposażenia Active, ze 110-konnym 1.2 PureTech i ręczną skrzynią biegów, kosztuje 81 400 zł. Prawie na pewno, wraz z przeskokiem w nową generację, ceny podskoczą. Chyba, że Peugeot przygotuje jakąś bardzo ubogą wersję wyposażenia, ale w segmencie C producenci od tego odchodzą. Auta stają się droższe, co ma być rekompensowane dłuższą listą standardowego wyposażenia. Czy tak będzie i w tym przypadku? Czekamy na komunikat polskiego oddziału. Do rynkowej premiery jeszcze trochę czasu.

Peugeot 308 fot. Peugeot