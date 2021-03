YouTuber przeskoczył RAM-em przez rzeczkę. Teraz postawiono mu zarzuty

YouTube znany jest z tego, że jest skarbnicą wielu treści. Jedne z nich są wartościowe, a drugie powiedzmy, że niekoniecznie. Wiele osób zajmujących się tworzeniem nagrań chce zyskać 5 minut sławy, dzięki czemu ich kanał zyska zasięg i realne pieniądze lub inne benefity.

REKLAMA

Ostatnio w motoryzacyjnej części YouTube zrobiło się głośno o użytkowniku, którego kanał nazywa się Street Speed 717. Czym zatem zasłyną ten YouTuber?

Skok, który nie spodobał się wszystkim

Mike, bo tak się nazywa wspomniany twórca, funkcjonuje na platformie od 2015 roku i ma grubo ponad milion subskrybentów. Nie jest więc twórcą, który dopiero tworzy sobie bazę odbiorców.

Nowy Ford F-150 Raptor oficjalnie. "Raptor pozostanie Raptorem". Do wyboru V6 lub V8

Tym razem Mike wziął sobie za cel przeskoczenie rzeczki w RAM-ie 1500 TRX, co jak pokazane jest na załączonym poniżej video udało mu się (akcja zaczyna się od 10:32).

Po opublikowaniu nagrania Mike’owi postawiono 18 zarzutów, których twórcą jest Pennsylvania Fish and Boat Commission. Street Speed 717 podaje, że lista wykroczeń, jakie zostały mu postawione wygląda następująco: dwa zarzuty zakłócania dróg wodnych i zlewisk, sześć zarzutów zanieczyszczenia wód, sześć zarzutów śmiecenia i cztery zarzuty niewłaściwego użytkowania mienia i wód. Twórca odpowiada, że sytuacje zarejestrowane na filmie odbywały się na prywatnej posesji i po wykonaniu sekwencji z pojazdu nie wyciekały żadne płyny w tym paliwo czy olej. Zaprzecza również temu, że po skończonym nagrywaniu pozostawił po sobie śmieci na miejscu kręcenia.

Jak na razie nie ma informacji jak sprawa dalej się potoczyła.

Ram 1500 TRX fot. FCA

RAM 1500 TRX – co to właściwie jest?

Wspomniany model RAM-a do bezpośredni konkurent Forda F-150 Raptor. Podobnie jak oponent spod znaku niebieskiego owalu jest to auto do zadań specjalnych w terenie. Pod maską standardowej wersji znalazł się silnik o pojemności 6.2 litra V8 Hellcat, który produkuje około 712 KM mocy.

Model swoją premierę miał w zeszłym roku.