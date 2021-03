Nowy Duster z logo Renault i radziecki cud techniki w tle. Takie rzeczy tylko w Rosji

Zobacz wideo Renault wyczuwa i kreuje trendy rynku? Nowość: Renault Captur

Nazwa Duster nierozerwalnie kojarzy wam się z rumuńską marką Dacia? Najwyraźniej podobnych skojarzeń nie mają Francuzi, którzy na niektórych rynkach sprzedają Dacię Duster, a na niektórych Renault Duster (Dacia należy do Renault).

Renault Duster na zdjęciach w Rosji. A za nim "kaspijski potwór"

Nowa generacja Dustera trafiła teraz do Rosji i ozdobiona została właśnie logo Renault. Producent najwyraźniej chciał, aby sesja zdjęciowa pojazdu wyróżniała się spośród wielu podobnych i zapadła Rosjanom w pamięci. I to zdecydowanie się udało.

Renault Duster fot. mat. prasowe Renault

Dwa Dustery zabrał więc nad Morze Kaspijskie w pobliże miasta Derbent w południowo-zachodniej części Rosji. Tam znajduje się pojazd jedyny w swoim rodzaju. To cud radzieckiej myśli technicznej - niszczyciel lotniskowców, który przez Amerykanów nazywany był "potworem z Morza Kaspijskiego".

Konkretniej jest to ekranoplan czyli maszyna, która jest czymś na kształt połączenia łodzi i samolotu. Utrzymuje się na wodzie podczas postoju, a do lotu wykorzystuje efekt przypowierzchniowy. Porusza się tuż nad powierzchnią wody niemal muskając jej taflę i mknie z ogromną prędkością.

Egzemplarz widoczny na zdjęciach to ekranoplan Łuń, który zaprojektowano w 1975 roku, a ukończono w 1987 roku (jedyny, jaki powstał, bo budowę drugiego anulowano). Ma niecałe 74 metry długości i waży 280 ton (bez paliwa i ładunku). Dzięki niewielkiej wysokości lotu (1-5 metrów) i dużej szybkości (ok. 450-550 km/h) mógł niezauważony podlecieć w pobliże amerykańskiego obiektu i go zniszczyć (na jego nosie zainstalowano sześć rakiet naprowadzanych). Ostatecznie w 1990 roku na 30 lat pozostawiano go w jednej z radzieckich baz wojskowych.

W połowie 2020 roku, po trzech dekadach spędzonych w zapomnieniu, postanowiono odholować go w inne miejsce. Niestety utknął na mieliźnie w pobliżu Derbenti i szybko stał się lokalną atrakcją. W grudniu po kilku miesiącach zabezpieczono go, przesuwając dalej w głąb plaży, a teraz posłużył jako tło do sesji zdjęciowej Renault Duster.

Renault Duster w Rosji fot. mat. prasowe Renault

Nowy Renault Duster trafił do Rosji

Po dwóch latach od wprowadzenia Dacii Duster w Europie, auto to pod nazwą Renault Duster zadebiutowało w Rosji. Jego sprzedaż rozpoczęli kilka dni temu lokalni dealerzy. Rosyjska odmiana Dustera jest dość zbliżona, choć delikatnie różni się od europejskiej.

Poza zmianami kosmetycznymi (i wprowadzonymi specjalnie na rynek rosyjski), inne niż w pozostałych krajach Europy są silniki. Podstawowa konfiguracja obejmuje 1,6-litrowy silnik benzynowy o mocy 114 lub 117 koni mechanicznych z 5-biegową skrzynią manualną i napędem na jedną oś. Jest też diesel 1,6 l o mocy 109 KM. Najciekawsza odmiana ma silnik 2.0 l i 146 KM i napęd na wszystkie koła (podobno wybierany był przez 91 proc. właścicieli poprzedniej generacji). Ceny Renault Duster w Rosji zaczynają się od 945 000 rubli (49,5 tys. zł).