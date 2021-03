Skoda świętuje obecność w wyścigach. Z tej okazji wypuszcza specjalną rajdówkę

To już 120 lat, od kiedy zespoły Skody startują w sportach motorowych. Z tej okazji oddział Skoda Motorsport przygotował specjalną, limitowaną edycję ich rajdowej Fabii – Skoda Fabia Rally2 Evo Edition 120. Model ten jest bardzo unikalny gdyż zostanie wyprodukowanych zaledwie 12 sztuk, które będą posiadać wszystkie rozwiązania z „klasycznej” Skody Fabii Rally2 Evo, plus kilka dodatkowych gadżetów i rozwiązań technicznych.

Skoda Fabia Rally2 Evo Edition 120 – co znajdzie się na wyposażeniu

Skoda Fabia Rally2 Evo Edition 120 Skoda Motorsport

Auto zyskało specjalne malowanie, zielone obręcze z magnezu i dodatkowe światła LED i doświetlanie zakrętów również w LED-ach. Z dodatkowego wyposażenia producent załączył torby do przechowywania rzeczy osobistych, narzędzi, części zamiennych lub innego wyposażenia. Oddano również specjalne torby na wodę dla załogi pojazdu, różnego typu paski czy uchwyty. Wszystko w standardzie. We wnętrzu znalazło się również miejsce na tabliczkę rocznicową z numerem pojazdu. Jako wisienkę na torcie producent potraktował specjalny certyfikat świadczący o wyjątkowości auta, a także model w skali 1:18 o identycznym wyglądzie, co prezentowana Fabia.

Opony testuje się w skrajnych warunkach i... w symulatorze. Takie testy to przyszłość

Skoda Fabia Rally2 Evo Edition 120 – zmiany bardziej techniczne

Co się tyczy zmian technicznych w stosunku do wersji Fabii Rally2 Evo, to Skoda wprowadziła ulepszony intercooler, nowe mapowanie i w zależności od paliwa zwiększono moc do 291 KM. Do tego wszystkiego na nowo skalibrowano amortyzatory dla lepszej przyczepności, zastosowano dodatkowe chłodzenie tylnych hamulców i wzmocniono tylną ramę.

Wewnątrz zmieniono układ przycisków na kierownicy i zwiększono komfort dla załogi.

Skoda Fabia Rally2 Evo Edition 120 Skoda Motorsport

Kupujący będą mogli również zamówić dodatkowe opcje, które chociażby zwiększą prędkość maksymalną do 202 km/h i jeszcze dodatkowo poprawią przyczepność.

Skoda Fabia Rally2 Evo Edition 120 to nie tylko samochód rajdowy przeznaczony do ścigania się. To również auto kolekcjonerskie, co potwierdza sam Michal Hrabanek, szef Skoda Motorsport.