Sześć złotych za litr to nie perspektywa. Na niektórych stacjach już pojawiła się taka cena

Ceny paliw przełamują kolejne granice

Ten tydzień, zdaniem ekspertów, oznacza kolejne podwyżki na stacjach. Eksperci BM Reflex podają, że średnia cena benzyny w całej Polsce Pb95 przekroczy pięć złotych i wyniesie 5,08 zł/l. Dla porównania przed rokiem było to 4,75 zł. Bardzo podobnie ma się kształtować cena oleju napędowego, który z 4,84 zł/l w 2020 r. zdrożeje do 5,08 l/100 km. Benzyna Pb98 podskoczy do 5,38 zł/l, a najbardziej podrożeje LPG. Z 2,09 zł/l do aż 2,53 l/100 km.

Warto zaznaczyć, że są to prognozowane średnie ceny paliw dla całego kraju. To oznacza, że na wielu stacjach zobaczycie znacznie wyższe ceny. Portal money.pl donosił ostatnio o podwarszawskim Pruszkowie, gdzie na dystrybutorze pojawiła się kwota 6,13 zł za wzbogaconą benzynę V-Power Racing. To kolejna psychologiczna granica, którą przekroczyły ceny paliw. Na zdjęciu otwierającym widzicie nasze zdjęcie z 16 marca, na którym widać dokładnie taką samą kwotę. Eksperci zwracają uwagę, że czekają nas kolejne podwyżki, a do sześciu złotych niebezpiecznie zaczną się zbliżać także zwykłe paliwa, a nie tylko te najdroższe.

Sześć złotych za litr Pb95? Wszystko przez sytuację na rynkach międzynarodowych

- Już w najbliższych dniach zapewne za litr Pb95 i ON zapłacimy przynajmniej 5 zł. Na rynku światowym mamy sporo czynników napędzających zwyżkę cen - począwszy od przegłosowania nowego pakietu stymulacyjnego dla amerykańskiej gospodarki, przez ograniczoną produkcję OPEC+, aż po zwiększenie zapotrzebowania rafinerii w Stanach Zjednoczonych po ataku zimy. Wszystkie te zdarzenia wpływają także na zmianę cen ropy trafiającej do naszych rafinerii, a w konsekwencji - także powodują podwyżkę na stacjach paliw – czytamy w raporcie e-petrol, do którego dotarł auto.dziennik.pl.

Z kolei portal forsal.pl zwraca uwagę, że na sytuację na polskich stacjach wpływają nie tylko globalne ceny ropy naftowej, ale także słabość złotówki. Cytowany przez serwis ekspert, Michał Stajniak z XTB, pokusił się nawet o takie słowa: "Jeżeli osiągnięte zostaną poziomy 80-100 USD za baryłkę, to przy słabym kursie złotego wobec dolara cena bliska 6 zł za litr Pb 95 jest możliwa".

Chaos na stacjach. Niecały rok temu mówiliśmy o granicy... trzech złotych

Nam, kierowcom, pozostaje tylko trzymać kciuki, żeby przewidywania specjalistów się nie sprawdziły, a niekorzystna sytuacja na rynkach się odwróciła. Powoli już zapominamy, że w szczycie pierwszej fali pandemii ceny na stacjach się załamały, a na dystrybutorach widzieliśmy ceny z trójką z przodu. Na niektórych nawet i ta granica pękła:

