Trasa od Lublina do Warszawy już oddana do ruchu. To 180 km drogi ekspresowej

10 marca Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Warszawie wydał pozwolenie na użytkowanie dwóch nowych odcinków trasy S17. Mowa o fragmencie od węzła Lubelska do obwodnicy Kołbieli (ok. 15,2 km) oraz dla samej obwodnicy Kołbieli (ok. 8,7 km). Decyzja ta pozwala na wprowadzenie stałej organizacji ruchu, a co za tym idzie zlikwidowanie dotychczasowego ograniczenia prędkości do 80 km/h. Kiedy to nastąpi, kierowcy będą mogli podróżować z prędkością do 120 km/h.

REKLAMA

Zobacz wideo

Siedem odcinków

Budowa drogi S17 między węzłem Lubelska a węzłem Kurów Zachód została podzielona na siedem odcinków. Pięć z nich, od końca obwodnicy Kołbieli do węzła Kurów Zachód, o łącznej długości ok. 71 km, udostępniono do użytku w 2019 roku. W lipcu 2020 roku kierowcy otrzymali do dyspozycji dwie jezdnie na odcinkach od węzła Lubelska do końca obwodnicy Kołbieli. W związku z prowadzonymi nadal pracami budowlanymi, obowiązywała tam tymczasowa organizacja ruchu, z ograniczeniem prędkości do 80 km/h.

S17 już otwarta, ale z ograniczeniami. Nowa trasa od Kołbieli do węzła Lubelska

S17, obwodnica Kołbieli GDDKiA

180 km drogi ekspresowej

Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie dwóch ostatnich odcinków to finał prac związanych z budową trasy ekspresowej S17 między węzłem Kurów Zachód a węzłem Lubelska. Koszt budowy ok. 95 kilometrów trasy to 2,6 mld zł. Dofinansowanie unijne wyniosło prawie 1,8 mld zł.

Nowa trasa S17 znacznie skróciła czas podróży między Lublinem a Warszawą. Kierowcy mogą nią dojechać z miejscowości Piaski, omijając obwodnicami m.in. Lublin i Kołbiel, do niemal samej Warszawy. Jest to około 180 kilometrów drogi ekspresowej.

Problem na Wschodniej Obwodnicy Warszawy - uchylono decyzję środowiskową. Nie ma zgody na budowę

S17, obwodnica Kołbieli GDDKiA