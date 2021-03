Hyundai wprowadza do oferty luksusowego vana. W Azji Staria zrobi furorę

Hyundai Staria, choć wygląda jak koncept z przyszłości, ma trafić do sprzedaży. Do sylwetki vana udało się przemycić nowoczesne linie, tworząc luksusowy samochód do przewozu kilku osób.

REKLAMA

Zobacz wideo "Stworzony w Europie i dla Europy". Hyundai i30 Fastback N [RECENZJA]

To, co sprawia, że Staria już na pierwszy rzut oka wygląda intrygująco, to świetlny pas LED poprowadzony pod przednią szybą, przez całą szerokość auta. Niżej umieszczono czteropunktowe reflektory oddzielone od siebie pokaźną osłoną chłodnicy.

Hyundai Staria 2021 teaser Hyundai

Salon na kołach

Na pokładzie mają znaleźć się wygodne, szerokie "kapitańskie" fotele, wiele multimediów oraz rozkładane stoliki w tylnej części pojazdu.

Hyundai nie próżnuje i w ostatnim czasie co chwilę prezentuje światu nową premierę motoryzacyjną. Chodzi głównie o SUV-y - jest już nowy Tucson, Kona, Santa Fe, Bayon, ale także Ioniq 5 czy Nexo. Staria raczej w Europie się nie pojawi, bo luksusowe minivany nie cieszą się na Starym Kontynencie ogromną popularnością. W Azji natomiast takie auta robią furorę.

Hyundai IONIQ 5 na żywo. Nazywają go "zabójcą" Tesli [WIDEO]

Hyundai Bayon i jego ceny w Polsce. Już można zamawiać.

Hyundai Staria 2021 teaser Hyundai