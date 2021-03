Rok 1998 przyniósł Nissana Skyline R34, który uznawany jest za bezpośredniego przodka współczesnego Nissana GT-R, w takiej formie, jakiej znamy obecnie. Oczywiście była to kolejna inkarnacja Skyline, ale przez niektórych uważana za najbardziej kultową i rozpoznawalną. Jednak to, czym się zachwycamy obecnie, można powiedzieć, że ma swoje początki ponad 20 lat wcześniej – C10 Skyline 2000 GT-R „Hakosuka”.

Z kraju kwitnącej wiśni do Wielkiej Brytanii

Model C10 produkowany był głównie, jako sedan, ale to właśnie coupe było tym, czego wszyscy pożądali. Auto wystawione na aukcji przywędrowało do Wielkiej Brytanii z Japonii i według wiedzy podanej przez organizatora Skyline 2000 GT-R „Hakosuka” przejechał jedynie około 130.000 km i w co trudno uwierzyć patrząc na tą śnieżnobiałą karoserię, nigdy nie wzięło udziału w wypadku. Trudno uwierzyć biorąc pod uwagę, że pojazd ten stworzony został do wyścigów. Ten konkretny model pochodzi z 1972 roku.

Nissan Skyline 2000 GT-R Coupe – co pod maską i jaka cena

Pod maską znalazła się jednostka 2.0 L S20 produkujący 160 KM mocy oraz zastosowano 5-biegową skrzynię manualną. Nie ma napędu na wszystkie koła, ani turbo. Nissan wyprodukował jedynie 1113 sztuk tego modelu (KPGC10 GT-R coupe) i rzadko pojawiają się w sprzedaży. Ten egzemplarz zapewne nie będzie miał już okazji trafić na tor wyścigowy.

Obecna cena wywoławcza wynosi 38.000 funtów. Kilka lat temu Dom Aukcyjny Sotheby’s sprzedał taki sam model za 242.000 dolarów. Koniec licytacji obecnego modelu kończy się za trzy dni.