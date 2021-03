Możesz zdalnie zlecić obejrzenie samochodu, który chcesz kupić. Zrobi to za ciebie rzeczoznawca

Jak podaje Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar, w 2020 roku w Polsce właścicieli zmieniło 1,8 mln samochodów używanych. Zakup auta z rynku wtórnego jest dużym wyzwaniem. Bez odpowiedniej wiedzy trudno ocenić stan pojazdu, dlatego często szukamy pomocy u specjalistów. Badania realizowane przez Centrum Badań Rynkowych i Społecznych na zlecenie DEKRA pokazały, że 73 proc. właścicieli aut osobowych wyprodukowanych w latach 2008-2020 deklaruje chęć zbadania stanu technicznego auta przez rzeczoznawcę przed zakupem.

Nie ufamy handlarzom

Obrót samochodami używanymi w Polsce ma się dobrze. U ubiegłym roku auta używane stanowiły aż 60 proc. wszystkich rejestracji, 26 proc. przypadło na pierwsze rejestracje pojazdów sprowadzanych z zagranicy, a tylko 14 proc. na nowe pojazdy.

Do sprzedawców nie mamy zbyt wielkiego zaufania. Przez lata byliśmy przyzwyczajani do zapewnień, że każdy z nich oferuje jedyną taką okazję. Niestety powszechnym procederem było i ciągle jest (pomimo prawnych regulacji) zaniżanie przebiegu. Często spotykamy się również z tym, że oferowane auto przy pierwszym kontakcie wygląda na zadbane i sprawne technicznie, a w rzeczywistości jest złożone z dwóch czy trzech powypadkowych pojazdów. Nawet jeśli taki zabieg jest wykonany przy zastosowaniu specjalistycznych narzędzi i z dużą starannością, to jego eksploatacja może być niebezpieczna. Przy takich operacjach trudno jest zachować techniczne parametry samochodu.

Wady ukryte - widoczne koszty

Oprócz złych intencji sprzedającego są też sytuacje, w których osoba sprzedająca auto może nie zdawać sobie sprawy, że pojazd ma usterki, które niebawem ujawnią się w trakcie zwykłego użytkowania. Często okazuje się, że ich usunięcie wiąże się ze znacznymi dodatkowymi kosztami.

W większości przypadków kiedy chcemy kupić samochód szukamy pomocy kogoś, kto uchodzi w naszych oczach za "specjalistę" i dokona weryfikacji samochodu. Jednak bez eksperckiej wiedzy i doświadczenia ocena taka może być powierzchowna i niewystarczająca.

Przegląd samochodu Przegląd samochodu pozwala wykryć pojawiające się uszkodzenia (fot. GTU)

Co sprawdzić przed zakupem?

W badaniu przeprowadzonym przez Centrum Badań Rynkowych i Społecznych ankietowani Polacy wybrali 10 czynności, jakie powinny zostać sprawdzone przed zakupem samochodu. Są to:

przebieg faktyczny auta,

stan bezwypadkowości,

połączenie układu kierowniczego oraz jałowego ruchu koła kierownicy,

skuteczność i równomierność siły hamowania,

geometria kół,

toksyczność spalin,

oryginalność kompletu szyb,

szczelność miski olejowej oraz obudowy skrzyni biegów,

raport historii serwisowej auta w systemie CARFAX,

dokumentacja fotograficzna oględzin pojazdu.

Rzeczoznawca sprawdzi samochód za ciebie

Firma DEKRA uruchomiła usługę Auto Raport DEKRA, która polega na sprawdzeniu samochodu używanego przed zakupem. Oprócz wyżej wskazanych czynności kontrolnych, DEKRA weryfikuje też inne aspekty techniczne. Rzeczoznawcy wiedzą jakie są newralgiczne punkty poszczególnych modeli samochodów i na co zwrócić szczególną uwagę przy badaniu technicznym, aby zaoszczędzić kłopotów przyszłemu właścicielowi.

Zakres kontrolny można dopasować do własnych potrzeb wybierając jeden z trzech pakietów:

podstawowy , który kosztuje 299 zł i zawiera sprawdzenie historii pojazdu, ocenę nadwozia z badaniem grubości powłoki lakierowej oraz ocenę podwozia pojazdu na stanowisku diagnostycznym;

, który kosztuje 299 zł i zawiera sprawdzenie historii pojazdu, ocenę nadwozia z badaniem grubości powłoki lakierowej oraz ocenę podwozia pojazdu na stanowisku diagnostycznym; rekomendowany - 599 zł, który do zakresu podstawowego dokłada jeszcze ocenę wnętrza i jazdę próbną;

- 599 zł, który do zakresu podstawowego dokłada jeszcze ocenę wnętrza i jazdę próbną; TOP - 699 zł do powyższych usług zlecający otrzymuje jeszcze nalepkę ekologiczną.

Proces weryfikacji samochodu odbywa się w trzech prostych krokach – zamawia się usługę poprzez stronę internetową, następnie pojazd poddawany jest oględzinom i na koniec przesyłany jest szczegółowy raport do zlecającego. Cały proces trwa około 2-3 dni.

To proste, bardzo efektywne rozwiązanie, które może uchronić przyszłego właściciela przed stresem, rozczarowaniem i często wysokimi kosztami nieprzewidzianych napraw

– mówi Wojciech Śliz, Kierownik ds. Zarządzania Systemami Certyfikacji Samochodów Używanych w DEKRA Polska.

Skorzystanie z profesjonalnego badania technicznego przed zakupem to duży komfort. Możemy je zlecić zdalnie na Stacji Kontroli Pojazdów w dowolnym miejscu w Polsce. Po otrzymaniu raportu podejmujemy decyzję czy chcemy kupić dane auto. Dzięki temu możemy uniknąć wycieczki na drugi koniec kraju, która mogłaby się skończyć rozczarowaniem.

DEKRA sprawdziła samochód przed i po teście, dokonując odpowiednich zabezpieczeń fot. Porsche