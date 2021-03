Dacia Spring już w Europie. Znamy ceny. Miało być "najtaniej" na rynku, a jak jest? [WIDEO]

Elektryków na rynku pojawia się, co raz więcej, do sztafety dołączyła również Dacia, która z modelem Spring chce być najtańszym elektrykiem na rynku. We Francji wygląda na to, że udało jej się to osiągnąć.

Dacia Spring – ceny we Francji

Cena Dacii Spring we Francji zaczynać się będzie od 16.990 euro, czyli na ten moment będzie to najtańsze auto elektryczne, przynajmniej na tamtym rynku. Rumuńska marka pokonała takie auta jak Fiat 500, Volkswagen e-up! czy nawet Renault Twingo Electric. Podana cena nie zawiera dopłaty od państwa, wtedy cena Springa spada do około 12 tys. euro.

Dacia Spring – zasięg i dane techniczne

Silnik w elektrycznej Dacii generuje moc 44 KM, a energię pobiera z akumulatorów o pojemności 26,8 kWh. Prędkość maksymalna to jedynie 125 km/h, a od 0 do 100 km/h „rozpędza” się w 19,1 s. Zasięg Springa według WLTP wynosić ma maksymalnie 295 km.

Aby naładować auto do 100 proc. od kompletnego wyładowania potrzeba aż 13,5h, ale w przypadku gdy ładowanie odbywa się ze zwykłego domowego gniazdka. Gdy będziemy mieli możliwość ładowania z WallBoxa obsługującego 7,4 kW wtedy czas ten skróci się do około 5h.

Dacia Spring – wyposażenie podstawowe i polska cena

Spring w wyposażeniu podstawowym Comfort ma oferować 6 poduszek powietrznych, światła LED do jazdy dziennej, bluetooth, system automatycznego hamowania awaryjnego czy manualną klimatyzację.

Na ten moment polski przedstawiciel Dacii nie udostępnił krajowego cennika. Jeśli jednak ceny okażą się zbliżone do tej, która ma obowiązywać we Francji, to również u nas Dacia Spring będzie jednym z tańszych modeli elektrycznych na rynku.