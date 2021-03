Obecna sytuacja na świecie mocno odbiła się na wielu płaszczyznach życia codziennego. Również w świecie motoryzacji był to rok strat niż hossy. Polskę nie ominął ten trend i widać go po ilości zarejestrowanych aut w naszym kraju, która dokładna ilość wynosiła 3 004 044, czyli 12,7% mniej rejestracji niż w 2019 roku. Oczywiście powodem jest pandemia koronawirusa.

Jak dokładnie wygląda spadek rejestracji?

Jak zostało przedstawione na wstępie spadek dotknął całego rynku. Według SAMAR na podstawie danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców największe straty odniosły salony samochodowe. Ilość rejestrowanych nowych pojazdów z salonów krajowych spadła o 22,9%. Udział sprzedaży dealerów w rejestracji nowych pojazdów wynosi 14% rynku.

Zamknięte granice w zeszłym roku również odbiły się na spadku rejestracji samochodów używanych sprowadzonych spoza naszego kraju. Dokładnie obniżyła się rejestracja takich pojazdów o 16,9%. Sprowadzono 770 977 sztuk, co daje 26% udziału w rynku.

W 2021 roku w Polsce pojawiły się trzy samochody sprowadzone z Korei Północnej

Co najciekawsze, a zarazem łatwe do przewidzenia jest kwestia rejestracji używanych aut wewnątrz krajowych. Był to rynek, który chociaż również zaliczył spadek, to jednak wyszedł z bardziej obronną ręką od pozostałych – 7,9%. W zeszłym roku przerejestrowanie właściciela wykonano na 1 804 691 pojazdów, co daje wynik 60% obrotu samochodami w kraju.

Jakie przewidywania na przyszłość?

Początek 2021 roku przyniósł wzrost sprzedaży zarówno aut importowanych jak i nowych. Wyniki rejestracji za luty 2021 pokazują, że coś się ruszyło. Według CEPiK w drugim miesiącu obecnego roku zarejestrowano o 372 sztuki więcej aut o dopuszczalnej masie do 3,5t niż w roku 2020 oraz o 6 641 sztuk więcej niż w styczniu tego roku. Jednak wprowadzanie kolejnych obostrzeń i ewentualne zamykanie granic może zatrzymać ten trend.