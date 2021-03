Na autostradach A1 i A2 pojawi się elektroniczny system zarządzania ruchem. Ma ułatwić życie kierowcom

Na autostradach A1 i A2 pojawią się dodatkowe urządzenia do zarządzania ruchem. Kamery będą skanować trasy, a w razie wykrycia korków, wypadków czy innych utrudnień, przekażą te informacje do Centrum Zarządzania Ruchem. Stamtąd dane wypłyną na dodatkowe tablice informacyjne, dzięki którym kierowcy będą w porę wiedzieli, że przed nimi na trasie mogą wystąpić utrudnienia.

Korytarz TEN-T to transeuropejska sieć transportowa łącząca Morze Adriatyckie z Morzem Bałtyckim, w której skład wchodzą m.in. autostrady A1 i A2. Właśnie tam pojawią się zmiany dla kierowców. System będzie analizował natężenie ruchu i informował kierowców o potencjalnych utrudnieniach. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma SPRINT S.A. Firma zadeklarowała wykonanie zamówienia za kwotę ponad 90,6 mln zł.

Zarządzanie ruchem na polskich autostradach

Regionalny Projekt Wdrożeniowy w Łodzi (bo pod taką nazwą kryje się montaż dodatkowych urządzeń na autostradach A1 i A2) jest jednym z czterech projektów regionalnych Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym na sieci TEN-T. Poza autostradą A1, A2 oraz Centrum Zarządzania Ruchem w Strykowie projekt obejmuje także takie same działania w okolicy Katowic, Gdańska i Wrocławia.

Zarządzenie ruchem na polskich autostradach GDDKiA, Krajowy System Zarządzania Ruchem

Głównym celem tych projektów jest budowa elementów zarządzania ruchem na wybranych drogach krajowych. Projekty regionalne obejmą wybrane drogi o długości ok. 1100 km i będą zintegrowane z systemem centralnym.

W województwie łódzkim projekt obejmie odcinek autostrady A2 o długości ok. 65 km oraz odcinek autostrady A1 o długości ok. 40 km. Fragmenty autostrad zostaną wyposażone w urządzenia monitorujące warunki ruchu drogowego. Ich montaż pozwoli na dynamiczne zarządzanie ruchem oraz bieżące informowanie podróżujących o sytuacji na drodze. Kierowcom będą przekazywane aktualne informacje m.in. o zdarzeniach na drodze, warunkach atmosferycznych czy objazdach. To wszystko przełoży się przede wszystkim na wyższy poziom bezpieczeństwa i komfortu podróży.

Do pobierania danych o sytuacji na drogach zostaną zainstalowane:

stacje pomiarowe ruchu drogowego zapewniające wykrywanie zdarzeń drogowych takich jak: zator, nagła zmiana warunków ruchu, czy pojazd jadący pod prąd,

ruchu drogowego zapewniające wykrywanie zdarzeń drogowych takich jak: zator, nagła zmiana warunków ruchu, czy pojazd jadący pod prąd, kamery służące pozyskiwaniu obrazu z dróg objętych systemem zarządzania ruchem,

służące pozyskiwaniu obrazu z dróg objętych systemem zarządzania ruchem, urządzenia służące do pomiaru czasu przejazdu,

stacje meteorologiczne.

Do przekazywania informacji kierowcom zainstalowane zostaną:

znaki zmiennej treści, za pomocą których przekazywana będzie informacja m.in. o zdarzeniach drogowych, zatorach, objazdach, stanie nawierzchni drogowej czy innych zagrożeniach występujących na danym odcinku drogi;

, za pomocą których przekazywana będzie informacja m.in. o zdarzeniach drogowych, zatorach, objazdach, stanie nawierzchni drogowej czy innych zagrożeniach występujących na danym odcinku drogi; znaki wskazujące trasy objazdu w przypadku wystąpienia takiej konieczności;

w przypadku wystąpienia takiej konieczności; znaki zmiennej treści służących do informowania o warunkach pogodowych ;

; urządzenia do nadawania komunikatów radiowych CB oraz zapewniających łączność kierowców z operatorem Centrum Zarządzania Ruchem.

Zarządzanie ruchem w Gdańsku i Olsztynie

5 marca 2021 r. ogłoszono wybór najkorzystniejszej oferty na Regionalny Projekt Wdrożeniowy w Gdańsku i Olsztynie. Najkorzystniejsza oferta została złożona przez konsorcjum firm Aldesa Construcciones Polska (lider), Aldesa Construcciones (partner) oraz Aeronaval de Censtrucciones Instalaciones (partner). Wartość zamówienia wynosi blisko 179 mln zł.

Projekt w województwach pomorskim i warmińsko-mazurskim obejmie 31 kilometrów drogi ekspresowej S6 oraz 200 kilometrów drogi ekspresowej S7. Projekt składać się będzie przede wszystkim z urządzeń rozmieszczonych w pasie drogowym służących m.in. zarządzaniu ruchem oraz przekazywaniu aktualnych informacji kierowcom oraz odpowiednio wyposażonego Centrum Zarządzania Ruchem, które powstanie w miejscowości Dworek przy trasie S7.

