Toyota wymienia się modelami z Suzuki. Teraz pożyczą od nich Vitarę

Toyota Urban Cruiser to auto produkowane w latach 2008-2014. W Polsce było sprzedawane w dwóch wersjach wyposażenia - Luna i Sol. Mimo krótkiej obecności na rynku i przeciętnych wyników sprzedaży, po polskich drogach jeździ całkiem sporo tych modeli japońskiego producenta. W 2014 roku zakończono jednak produkcję Urban Cruisera. Teraz model powróci dzięki współpracy w Suzuki.

Nie dla Europy

Toyota Urban Cruiser będzie Vitarą w przebraniu. Tak jak Corolla i RAV4 dostały znaczki Suzuki, tak Vitara dostanie znaczek Toyoty. Nowy model nie trafi jednak do Europy, a do RPA.

Pożyczenie od Suzuki Vitary to nie pierwsza taka zamiana pomiędzy japońskimi koncernami. Toyota wzięła od sąsiadów także Baleno, sprzedając je pod nazwą Starlet. To miejskie autko, którego produkcja zakończyła się pod koniec lat dziewięćdziesiątych. Przywracanie tego modelu w obecnych czasach nie ma większego sensu - Toyota poszła w stronę hybryd, a rolę mieszczucha w Europie pełni nowy Yaris. Zatem pożyczenie gotowego modelu od Suzuki, po to by sprzedawać go właśnie w RPA i w Indiach jest dobrym pomysłem.

Toyota Urban Cruiser 2021 Toyota

Współpraca Toyoty z Suzuki

Współpraca między japońskimi gigantami ma wieloletnią tradycję. Podzielenie się przez Toyotę kilkoma nowymi modelami z Suzuki jest częścią znacznie większej umowy. Obie firmy będą współpracować w zakresie napędów. Suzuki ma skorzystać z technologii hybrydowej opracowanej przez Toyotę, a w zamian udostępnić sąsiadom nową małolitrażową jednostkę napędową, która będzie wytwarzana w jednej z polskich fabryk Toyoty. Oba koncerny chcą więc wspólnie rozwijać technologie zelektryfikowanych napędów.

Toyota Urban Cruiser 2021 Toyota