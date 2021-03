Auto zostawił, za parkowanie nie płaci. Uzbierał ponad 32 tys. złotych kary. Ale pojazdu odholować nie można

Zobacz wideo Wiedzieliście o zasadzie "10 metrów"? Chodzi o parkowanie

Jak informuje serwis Trójmiasto.pl, kłopotliwy samochód to Opel Vectra i zaparkowany jest przy ul. 3 maja w Gdańsku. Auto stoi w strefie płatnego parkowania bez uiszczonej opłaty i to już od dłuższego czasu, bo od października 2019 roku.

Od 1,5 roku nie płaci za parking. Ale auto nie jest wrakiem

Okazuje się, że właściciel samochodu nie tylko nie płaci za parking, ale nawet nie odbiera pokwitowań nałożenia kar, które kontrolerzy pozostawiają za wycieraczką. Niebawem zabraknie miejsca na kolejne, ale posiadacz tego auta już jest lokalnym rekordzistą.

Do tej pory zgromadził 161 kar, co przekłada się na łączną kwotę ponad 32 tys. złotych. Tak wyliczył przynajmniej portal, uwzględniając, że każda z "opłat dodatkowych" (bo tak nazywane są kary za nieopłacone parkowanie) w gdańskiej Strefie Płatnego Parkowania to 200 zł. To zdecydowanie więcej niż może być warty wiekowy już Opel Vectra zajmujący to miejsce od 1,5 roku.

Problem w tym, że kontrolerzy z Gdańska nie mogą pozbyć się uciążliwego samochodu. Poprzedni właściciel sprzedał auto już jakiś czas temu i przedstawił Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni umowę kupna - sprzedaży oraz dowód zbycia samochodu. Do nowego właściciela wysyłane są upomnienia, a ten korespondencję odbiera. Mimo to auta nie przestawił, a opłat nie uiścił.

Co gorsza, pojazdu nie można odholować. Jak tłumaczy Straż Miejska, "samochód jest zabezpieczony, zamknięty, szyby ma całe, koła napompowane", a to sprawia, że auta nie można nazwać wrakiem, który można usunąć. Zaparkowany jest też w prawidłowy sposób, tyle że bez odpowiedniej opłaty. GZDiZ czeka teraz na tytuł wykonawczy, który pozwoliłby wyegzekwować nałożone kary.