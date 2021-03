Szarża kierowcy tira. Wszystko nagrała kamera policji

Do zdarzenia doszło w miejscowości Podcisówek w powiecie augustowskim, na krajowej drodze nr 8. 53-letni obywatel Litwy, kierując pojazdem ciężarowym, wyprzedzał ciąg tirów na zakazie i skrzyżowaniu.

Niebezpieczny manewr został uwieczniony przez kamerę radiowozu policyjnej grupy Speed. Policjanci zatrzymali kierowcę ciężarowego mana do kontroli. Wyprzedzanie na zakazie i skrzyżowaniu to niejedyne przewinienia 53-letniego kierowcy. Zlekceważył również podwójną linię ciągłą i nakaz jazdy z prawej strony wysepki. Pirat drogowy został ukarany mandatem karnym w wysokości 1000 złotych.

Wyprzedzanie się ciężarówek - to w Polsce duży problem

Nieprawidłowe wyprzedzanie to jedna z częstych przyczyn wypadków drogowych. Na polskich autostradach samochody osobowe mogą jeździć z prędkością 140 km/h, a dopuszczalny limit dla ciężarówek to 80 km/h. Zdarza się, że samochody ciężarowe, m.in. w celu oszczędzania paliwa, jadą trochę wolniej. Wtedy dochodzi do znienawidzonej przez innych kierowców sytuacji, w której tir mający na liczniku 80 km/h wyprzedza drugiego, który jedzie kilka kilometrów na godzinę mniej. Często samochody ciężarowe poruszają się w konwojach. Wyprzedzenie przez tira takiej kolumny może trwać kilka minut. Inna sprawa to zachowanie niektórych kierowców ciężarówek. Zdarzają się tacy, którzy kierują się zasadą "duży może więcej" i zjazd na lewy pas sygnalizują w ostatniej chwili. Gwałtowne wyhamowanie przez osobówkę ze 140 km/h tworzy bardzo niebezpieczne sytuacje.

