Jak samemu wyczyścić klimatyzację w samochodzie? Warto zrobić to teraz

Dziś większość samochodów ma klimatyzację, która w ogromnym stopniu podnosi komfort letnich podróży, ale nie tylko. Aby cieszyć się chłodnym nawiewem w ciepłe dni warto regularnie serwisować ten układ. Część kierowców pamięta o dobiciu czynnika chłodzącego, ale zapomina o regularnej dezynfekcji klimatyzacji. A to może negatywnie wpłynąć na zdrowie pasażerów.

REKLAMA

Zobacz wideo Pies zdycha w rozgrzanym aucie. Wybijesz szybę? [SONDA]

Dlaczego czyszczenie klimatyzacji jest tak ważne?

Podczas pracy układu klimatyzacji na jednym z jego elementów – parowniku – zbiera się wilgoć, która wraz z kurzem jest idealnym środowiskiem dla rozwijania się grzybów i bakterii. Obecność niepożądanych mikroorganizmów skutkuje m.in. nieprzyjemnym zapachem, ale może mieć również groźniejsze konsekwencje, takie jak reakcje alergiczne, złe samopoczucie, a w najgorszym przypadku nawet choroby dróg oddechowych.

Pierwszym sygnałem problemów z samochodową klimatyzacją jest nieprzyjemny zapach, który najczęściej powstaje w przypadku dużych zmian temperatur, wilgoci lub rzadkiego używania klimatyzacji. Może to doprowadzić do rozwijania się bakterii i pleśni. Z kolei długotrwałe przebywanie w klimatyzowanych pomieszczeniach naraża naszą błonę śluzową na przesuszenie, przez co jest ona podatniejsza na infekcje spowodowane przez rozpylone grzyby i bakterie. Może to powodować m.in. ból głowy, katar, objawy alergii, złe samopoczucie i zmęczenie

– tłumaczy dr Leszek Olchowik, alergolog, pulmonolog i pediatra z Centrum Medycznego CMP.

Korzystaj z klimatyzacji efektywnie - włącz obieg wewnętrzny i otwórz okna na 2-3 minuty

Jak wyczyścić klimatyzację?

Dbanie o klimatyzację należy zacząć od wymiany filtra kabinowego. Jest to dość prosta czynność. W japońskich samochodach filtr kabinowy montowany jest przeważnie tuż za schowkiem pasażera lub od spodu konsoli centralnej przy nogach pasażera. W europejskich samochodach na ogół znajduje się w okolicach podszybia od strony pasażera, na zewnątrz pojazdu. Zdarza się też, że umieszczony jest w pobliżu pedałów. Po wyjęciu starego filtra należy oczyścić jego obudowę, a następnie założyć nowy.

Dezynfekcję klimatyzacji można wykonać na wiele sposobów. Najpopularniejszymi są chemiczne spraye i pianki do rozpylenia bezpośrednio do nawiewu. Można je dostać w sklepach motoryzacyjnych i marketach. Trzeba jednak pamiętać, że środki te sprawdzą się raczej przy zadbanej klimatyzacji o prostej budowie. Należy też zwrócić uwagę, czy używane przez nas spraye nie zawierają wyłącznie substancji zapachowych, które zamiast usunąć źródło brzydkiego zapachu, jedynie go zamaskują.

Jak skutecznie zdezynfekować klimatyzację?

Innym sposobem są puszki z preparatami, które po prostu wstawiamy do auta. Wystarczy otworzyć pojemnik i umieścić do w aucie z włączonym silnikiem i nawiewem. Należy ustawić klimatyzację na obieg zamknięty (recyrkulację powietrza) i otworzyć wszystkie kratki nawiewów. Tak przygotowane auto zostawiamy na kwadrans. W tym czasie z puszki uwalnia się preparat, który dociera we wszystkie zakamarki nawiewów i dezynfekuje je. Po upływie 15 minut należy porządnie wywietrzyć kabinę.

Panel klimatyzacji fot. Piotr Mokwiński

Ozonowanie

Ozon posiada bardzo silne właściwości odkażające - nawet 50 proc. mocniejsze niż chlor. Dzięki gazowej postaci jest w stanie dotrzeć wszędzie, więc ozonowaniu nie zostaje poddana tylko klimatyzacja, ale również całe wnętrze samochodu. Dodatkowo (w przeciwieństwie do środków chemicznych) ozon nie szkodzi środowisku, co czyni go jedną z najbardziej ekologicznych metod dezynfekcji.

Ozonowanie klimatyzacji samochodowej jest skutecznym sposobem na pozbycie się bakterii i grzybów. Do niedawna ozonowanie można było wykonać jedynie w warsztatach zajmujących się klimatyzacją. Obecnie mamy całkiem spory wybór urządzeń przeznaczonych do użytku domowego. Możemy je wykorzystać nie tylko do ozonowania samochodowej klimatyzacji, ale również do dezynfekcji jedzenia, zabawek czy oczyszczania powietrza w domu.

Kradzież katalizatora - prawdziwa plaga. Jak się przed nią uchronić?

Jak samodzielnie zdezynfekować klimatyzację ozonem?

Na początku należy posprzątać wnętrze samochodu i je odkurzyć. Następnie wewnątrz auta ustawiamy ozonator i podłączamy go do przedłużacza – kabel można wsunąć np. przez lekko uchylone okno. Podczas ozonowania nie możemy przebywać w samochodzie. O ile działanie gazu kończy się wraz z wyłączeniem urządzenia, sam proces jest niebezpieczny dla ludzi, zwierząt i roślin. W trakcie ozonowania pojazd powinien być uruchomiony, klimatyzacja włączona, a nawiew ustawiony na drugi bieg w obiegu zamkniętym. Dzięki temu ozon będzie mógł krążyć zarówno wewnątrz układu klimatyzacji, jak i kabiny samochodu.

Czas całego procesu zależy od wielkości auta, rodzaju i nasilenia zapachów, czy mocy samego urządzenia, ale przeważnie zajmuje to od 30 minut do 1,5 godziny. Po zakończeniu ozonowania pojazd powinniśmy dokładnie wywietrzyć, żeby pozbyć się specyficznego zapachu ozonu

– tłumaczy Łukasz Malik z firmy Wenon produkującej ozonatory.

"Ministerstwo chowa głowę w zaspę". Dosadny komentarz do obowiązku zmiany opon

Jak często należy czyścić klimatyzację?

Producenci klimatyzatorów zalecają ich serwis raz w roku, czyszczenie zależy jednak od częstotliwości używania klimatyzacji. Wbrew pozorom, rzadkie używanie może pogorszyć jej stan, dlatego zaleca się włączanie urządzenia przynajmniej raz w miesiącu. Jeśli planujemy ozonowanie raz w roku, najlepiej zrobić to na wiosnę, kiedy zanieczyszczenia są największe po wilgotnym, zimowym okresie.

Jazda na zbyt niskich obrotach może być bardzo kosztowna. Zapomnij o słowach instruktora

Klimatyzacja fot. materiały prasowe